IPL 2026: LSG के सामने DC की चुनौती, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, पिच और मौसम का हाल

LSG VS DC: आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स अपने अभियान का आगाज लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ करेगी. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में खेला जाना है. अक्षर पटेल की कप्तानी में दिल्ली सीजन का आगाज जीत के साथ करना चाहेगी, वहीं, एलएसजी भी अपने घरेलू मैदान पर दमदार प्रदर्शन करने के इरादे से उतरेगी.
पृथ्वी साव के फॉर्म पर होगी फैंस की नजरें
दिल्ली कैपिटल्स के लिए पिछला सीजन मिलाजुला रहा था, शुरुआत में टीम ने दमदार प्रदर्शन किया था, लेकिन दूसरे हाफ में टीम की गाड़ी जीत की पटरी से उतर गई थी, कागज पर दिल्ली आईपीएल 2026 में भी काफी दमदार दिख रही है, सलामी बल्लेबाज के तौर पर टीम के पास केएल राहुल जैसा अनुभवी बल्लेबाज मौजूद है, जिनका साथ पृथ्वी शॉ देते हुए नजर आ सकते हैं. पृथ्वी साव के फॉर्म पर फैंस की नजरें होगी, जिनकी दिल्ली कैपिटल्स में वापसी हुई है. अभिषेक पोरेल ने पिछले सीजन अपनी बल्लेबाजी से प्रभावित किया था और 146 के स्ट्राइक रेट से 301 रन बनाए थे. करुण नायर, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल और नीतीश राणा की मौजूदगी में टीम का मध्यक्रम भी संतुलित नजर आ रहा है, डेविड मिलर के आने से टीम के बल्लेबाजी क्रम को और मजबूती मिली है.
दिल्ली को खल सकती है मिचेल स्टॉर्क की कमी
समीर रिजवी और आशुतोष शर्मा और विपराज निगम दिल्ली की ओर से फिनिशर की भूमिका निभाते हुए दिखाई दे सकते हैं, हालांकि, शुरुआती मुकाबलों में मिचेल स्टार्क की गैरमौजूदगी जरूर टीम को खल सकती है, मिचेल स्टार्क के ना होने पर तेज गेंदबाजी की कमान लुंगी एनगिडी या दुष्मंत चमीरा के हाथों में सौंपी जा सकती है, जिनका साथ मुकेश कुमार और टी नटराजन देते हुए नजर आएंगे, स्पिन विभाग की कमान कुलदीप यादव और अक्षर पटेल संभालेंगे.
लखनऊ की टीम में कई स्टार विदेशी खिलाड़ी
दूसरी ओर, मिचेल मार्श, निकोलस पूरन और एडेन मार्करम की मौजूदगी में लखनऊ सुपर जायंट्स का टॉप ऑर्डर दमदार दिख रहा है. मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी कप्तान ऋषभ पंत, आयुष बदोनी, शाहबाज अहमद, और अब्दुल समद के ऊपर होगी, वानिंदु हसरंगा की फिटनेस पर अभी सवाल है और उन्हें श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिल सका है, हालांकि, लखनऊ के गेंदबाजी अटैक में इस सीजन दम दिख रहा है. मोहम्मद शमी के साथ नई गेंद का आगाज मयंक यादव या फिर एनरिक नॉर्टजे करते हुए दिख सकते हैं. वहीं, आवेश खान, प्रिंस यादव, और अर्जुन तेंदुलकर के रूप में टीम के पास कई अच्छे विकल्प भी मौजूद हैं. मयंक यादव की फिटनेस पर भी फैंस की नजरें होगी.
हेड टू हेड रिकॉर्ड्स
IPL में दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपरजायंट्स के बीच सात मैच खेले गए हैं. इन सात मैचों में से दिल्ली कैपिटल्स ने चार मैच जीते हैं, जबकि लखनऊ सुपरजायंट्स को तीन बार जीत मिली है.
पिच और मौसम का हाल
लखनऊ के इकाना स्टेडियम की पिच आमतौर पर थोड़ी धीमी रहती है, स्पिन गेंदबाजों को पिच से अच्छा टर्न मिलता है, और इस ग्राउंड पर ज्यादा बड़े टोटल देखने को नहीं मिलते हैं, इकाना स्टेडियम में पहली पारी का औसतन स्कोर 151 रन रहा है, जबकि दूसरी इनिंग में औसत स्कोर 126 रन है, एक्यूवेदर की रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार को लखनऊ में बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश होने की आशंका बेहद कम है, अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Strictly Necessary Cookies
Strictly Necessary Cookie should be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.
If you disable this cookie, we will not be able to save your preferences. This means that every time you visit this website you will need to enable or disable cookies again.