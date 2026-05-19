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अफगानिस्तान सीरीज के लिए टीम इंडिया में आए ये 4 खतरनाक नए चेहरे, एक उड़ा चुका है विराट कोहली की नींद

Edited By : Bhaskar Tiwari | May 19, 2026, 08:35 PM IST

Published On May 19, 2026, 08:35 PM IST

Last UpdatedMay 19, 2026, 08:35 PM IST

अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली सीरीज में 4 नए सितारे तहलका मचाने वाले तैयार है. भारतीय टीम जून में अफगानिस्तान के खिलाफ 1 टेस्ट और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलेगी.

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अफगानिस्तान के खिलाफ एक टेस्ट और 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है. बीसीसीआई ने मंगलवार को टीम की घोषणा की. वनडे और टेस्ट टीम में आईपीएल 2026 में अलग-अलग टीमों के लिए खेल रहे 4 खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। ये चार खिलाड़ी हैं- प्रिंस यादव, गुरनूर बराड़, हर्ष दुबे और मानव सुथार है. आइए देखते हैं कि इन चारों खिलाड़ियों का लिस्ट ए क्रिकेट में कैसा रिकॉर्ड रहा है.

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23 साल के मानव सुथार राजस्थान के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं. अब तक 29 प्रथम श्रेणी मैचों में वह 129 विकेट ले चुके हैं. इस दौरान 6 बार एक पारी में 5 विकेट लेने की उपलब्धि उन्होंने हासिल की है. वहीं 48 पारियों में 11 बार नाबाद रहते हुए 1 शतक और 6 अर्धशतक की मदद से उन्होंने 945 रन बनाए हैं. सुथार आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस के लिए खेल रहे हैं और 4 मैचों की 3 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट ले चुके हैं. बल्लेबाजी का मौका उन्हें न के बराबर मिला है.

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आईपीएल 2026 में गुजरात टाइंटस का हिस्सा तेज गेंदबाज गुरनूर बरार को भी वनडे और टेस्ट दोनों टीम में मौका दिया गया है. बरार ने आईपीएल में 1 मैच खेला है. जिसमें उनके नाम सफलता नहीं थी. लेकिन पंजाब की तरफ से घरेलू क्रिकेट खेलने वाले इस गेंदबाज ने 9 लिस्ट ए मैचों में 12 विकेट लिए हैं. वहीं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 18 मैच खेले हैं. जिसमें गुरनूर के नाम 52 विकेट हैं.


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आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेल रहे तेज गेंदबाज प्रिंस यादव ने अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया है. बड़े-बड़े बल्लेबाज प्रिंस की गेंद के सामने असहज नजर आए हैं. प्रिंस ने मंगलवार को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ होने वाले मैच से पहले आईपीएल 2026 में 12 मैचों में 16 विकेट लिए हैं. प्रिंस ने कुछ दिन पहले आए एक इंटरव्यू में वनडे विश्व कप 2027 में खेलने की अपनी इच्छा जाहिर की थी. उन्होंने विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए विश्व कप जीतने की बात भी कही थी. प्रिंस के उस सपने की शुरुआत हो रही है. उन्हें अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में टीम इंडिया में पहली बार शामिल किया गया है. दिल्ली के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने वाले प्रिंस यादव ने 14 लिस्ट ए मैचों में 29 विकेट लिए हैं.

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हर्ष दुबे तीसरे ऐसे खिलाड़ी हैं. जिन्हें पहली बार वनडे टीम में मौका दिया गया है. हर्ष गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं. आईपीएल 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद के खेल रहे इस बाएं हाथ के गेंदबाज और बल्लेबाज ने 8 मैचों में 8 विकेट लिए हैं. हर्ष विदर्भ के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। 30 लिस्ट ए मैचों में 31 विकेट लेने वाले इस खिलाड़ी ने 17 पारियों में 2 अर्धशतक लगाते हुए 296 रन भी बनाए हैं. 23 साल के हर्ष गेंदबाजी के साथ ही निचले क्रम में बल्लेबाजी के लिए भी बेहतर विकल्प हैं.

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अफगानिस्तान के खिलाफ भारत की टेस्ट टीम : शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साइ सुदर्शन, ऋषभ पंत, देवदत्त पडिक्कल, नीतिश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, मानव सुतार, गुरनूर बरार, ध्रुव जुरेल और हर्ष दुबे

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अफगानिस्तान के खिलाफ भारत की वनडे टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ईशान किशन, हार्दिक पंड्या, नीतिश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, गुरनूर बरार और हर्ष दुबे

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