आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेल रहे तेज गेंदबाज प्रिंस यादव ने अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया है. बड़े-बड़े बल्लेबाज प्रिंस की गेंद के सामने असहज नजर आए हैं. प्रिंस ने मंगलवार को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ होने वाले मैच से पहले आईपीएल 2026 में 12 मैचों में 16 विकेट लिए हैं. प्रिंस ने कुछ दिन पहले आए एक इंटरव्यू में वनडे विश्व कप 2027 में खेलने की अपनी इच्छा जाहिर की थी. उन्होंने विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए विश्व कप जीतने की बात भी कही थी. प्रिंस के उस सपने की शुरुआत हो रही है. उन्हें अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में टीम इंडिया में पहली बार शामिल किया गया है. दिल्ली के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने वाले प्रिंस यादव ने 14 लिस्ट ए मैचों में 29 विकेट लिए हैं.