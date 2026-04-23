क्या धोनी खेलेंगे मुंबई इंडियंस के खिलाफ मुकाबला ? मैच से पहले आया अपडेट

Published On Apr 23, 2026, 03:49 PM IST
Last UpdatedApr 23, 2026, 03:49 PM IST
मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच अब तक 41 मैच खेले गए हैं. मुंबई इंडियंस ने 22 और चेन्नई सुपरकिंग्स ने 19 मैचों में जीत दर्ज की है.
मुंबई इंडियंस ने सीजन की शुरुआत जीत के साथ की थी, लेकिन उसके बाद लगातार 4 मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा. अपने पिछले मैच में गुजरात को 99 रन से हराकर हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई जीत की राह पर लौटी है. छह मैचों में चार अंक लेकर अंकतालिका में सातवें स्थान पर मौजूद मुंबई इंडियंस की टीम अपने घरेलू मैदान पर सीएसके के खिलाफ जीत की लय को बरकरार रखने उतरेगी.
सीएसके के लिए आईपीएल 2026 की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही थी, टीम को अपने शुरुआती तीन मैचों में लगातार हार का सामना करना पड़ा था, इसके बाद टीम जीत की राह पर लौटी और अपना चौथा और पांचवां मुकाबला जीता, लेकिन अपने पिछले मैच में सीएसके को सनराइजर्स के खिलाफ 10 रन से हार का सामना करना पड़ा था. छह मैचों में दो जीत के साथ सीएसके आठवें नंबर पर है. एमआई के खिलाफ जीत दर्ज कर सीएसके जीत की राह पर लौटने के साथ-साथ अंकतालिका में भी अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश करेगी.
मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच अब तक 41 मैच खेले गए हैं. मुंबई इंडियंस ने 22 और चेन्नई सुपरकिंग्स ने 19 मैचों में जीत हासिल की है.
वानखेड़े स्टेडियम की पिच बड़े स्कोर के लिए जानी जाती है. सीजन में हुए मैचों की हर पारी में 190 से ज्यादा रन बने हैं, पिच पर तेज गेंदबाजों के लिए हल्की स्विंग होती है, जो पारी की शुरुआत में मददगार होती है, लाल मिट्टी की सतह गेंदबाजों को बाउंस भी देती है, मुंबई में बारिश की कोई संभावना नहीं है.
सीएसके की प्लेइंग इलेवन में एमएस धोनी होंगे या नहीं और इंजरी की वजह से बाहर हुए युवा बल्लेबाज आयुष म्हात्रे की जगह कौन लेगा, यह भी चर्चा का विषय है. मैच से ठीक पहले धोनी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. Revsportz के रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि धोनी आज के मुकाबले में मुंबई के खिलाफ भी नहीं खेलेंगे.