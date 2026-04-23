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क्या धोनी खेलेंगे मुंबई इंडियंस के खिलाफ मुकाबला ? मैच से पहले आया अपडेट

Edited By : Akhilesh Tripathi | Apr 23, 2026, 03:49 PM IST

Published On Apr 23, 2026, 03:49 PM IST

Last UpdatedApr 23, 2026, 03:49 PM IST

मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच अब तक 41 मैच खेले गए हैं. मुंबई इंडियंस ने 22 और चेन्नई सुपरकिंग्स ने 19 मैचों में जीत दर्ज की है.

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Mumbai Indians

जीत की लय बरकरार रखना चाहेगी मुंबई इंडियंस

मुंबई इंडियंस ने सीजन की शुरुआत जीत के साथ की थी, लेकिन उसके बाद लगातार 4 मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा. अपने पिछले मैच में गुजरात को 99 रन से हराकर हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई जीत की राह पर लौटी है. छह मैचों में चार अंक लेकर अंकतालिका में सातवें स्थान पर मौजूद मुंबई इंडियंस की टीम अपने घरेलू मैदान पर सीएसके के खिलाफ जीत की लय को बरकरार रखने उतरेगी.

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Chennai Super Kings

चेन्नई भी जीत की पटरी पर लौटना चाहेगी

सीएसके के लिए आईपीएल 2026 की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही थी, टीम को अपने शुरुआती तीन मैचों में लगातार हार का सामना करना पड़ा था, इसके बाद टीम जीत की राह पर लौटी और अपना चौथा और पांचवां मुकाबला जीता, लेकिन अपने पिछले मैच में सीएसके को सनराइजर्स के खिलाफ 10 रन से हार का सामना करना पड़ा था. छह मैचों में दो जीत के साथ सीएसके आठवें नंबर पर है. एमआई के खिलाफ जीत दर्ज कर सीएसके जीत की राह पर लौटने के साथ-साथ अंकतालिका में भी अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश करेगी.

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MI-vs-CSK

हेड टू हेड

मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच अब तक 41 मैच खेले गए हैं. मुंबई इंडियंस ने 22 और चेन्नई सुपरकिंग्स ने 19 मैचों में जीत हासिल की है.


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Wankhede stadium

वानखेड़े में पिच और मौसम का हाल

वानखेड़े स्टेडियम की पिच बड़े स्कोर के लिए जानी जाती है. सीजन में हुए मैचों की हर पारी में 190 से ज्यादा रन बने हैं, पिच पर तेज गेंदबाजों के लिए हल्की स्विंग होती है, जो पारी की शुरुआत में मददगार होती है, लाल मिट्टी की सतह गेंदबाजों को बाउंस भी देती है, मुंबई में बारिश की कोई संभावना नहीं है.

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Dhoni

धोनी मुंबई इंडियंस के खिलाफ मुकाबले से बाहर !

सीएसके की प्लेइंग इलेवन में एमएस धोनी होंगे या नहीं और इंजरी की वजह से बाहर हुए युवा बल्लेबाज आयुष म्हात्रे की जगह कौन लेगा, यह भी चर्चा का विषय है. मैच से ठीक पहले धोनी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. Revsportz के रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि धोनी आज के मुकाबले में मुंबई के खिलाफ भी नहीं खेलेंगे.

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