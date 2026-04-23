क्या धोनी खेलेंगे मुंबई इंडियंस के खिलाफ मुकाबला ? मैच से पहले आया अपडेट

चेन्नई भी जीत की पटरी पर लौटना चाहेगी

सीएसके के लिए आईपीएल 2026 की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही थी, टीम को अपने शुरुआती तीन मैचों में लगातार हार का सामना करना पड़ा था, इसके बाद टीम जीत की राह पर लौटी और अपना चौथा और पांचवां मुकाबला जीता, लेकिन अपने पिछले मैच में सीएसके को सनराइजर्स के खिलाफ 10 रन से हार का सामना करना पड़ा था. छह मैचों में दो जीत के साथ सीएसके आठवें नंबर पर है. एमआई के खिलाफ जीत दर्ज कर सीएसके जीत की राह पर लौटने के साथ-साथ अंकतालिका में भी अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश करेगी.