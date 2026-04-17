Published On Apr 17, 2026, 10:23 PM IST
Last UpdatedApr 17, 2026, 10:23 PM IST
जोस बटलर ने केकेआर के खिलाफ मैच में विकेट के पीछे अंगकृष रघुवंशी का कैच लपका. इसके साथ ही टी-20 क्रिकेट में उन्होंने 300 कैच पूरे कर लिए. टी-20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट
वेस्टइंडीज के पूर्व ऑलराउंडर किरोन पोलार्ड के नाम टी-20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच लेने का रिकॉर्ड है. पोलार्ड ने 735 टी-20 मैच में 405 कैच लपके हैं.
साउथ अफ्रीका के डेविड मिलर टी-20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच लेने के मामले में दूसरे नंबर पर है. डेविड मिलर ने 561 टी-20 मैच में 331 कैच लिए हैं.
साउथ अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज और आईपीएल में मुंबई इंडियंस का हिस्सा क्विंटन डी कॉक टी-20 में सबसे ज्यादा कैच लेने के मामले में तीसरे नंबर पर है. डी कॉक के नाम 316 कैच है.
इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज और आईपीएल में गुजरात टाइटंस की टीम का हिस्सा जोस बटलर लिस्ट में चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं. जोस बटलर के नाम टी-20 क्रिकेट में 301 कैच हो चुके हैं.
वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं. ड्वेन ब्रावो के नाम टी-20 क्रिकेट में 582 मैच में 275 कैच है.