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IPL के इतिहास में सबसे ज्यादा बार जीरो पर आउट होने वाले बल्लेबाज, तीसरे नंबर के बल्लेबाज का नाम देखकर हिल जाएंगे

नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में बल्लेबाजों ने कई रिकॉर्ड्स बनाए और तोड़े हैं, लेकिन इस बीच कुछ अनचाहे रिकॉर्ड्स भी बने. इन्हीं में से एक रिकॉर्ड सबसे ज्यादा बार ‘शून्य’ पर आउट होने से जुड़ा है. आइए, इस लिस्ट में शामिल शीर्ष खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं. ग्लेन मैक्सवेल साल 2012 से...

bharat.malhotra
By Bharat Malhotra Last Updated on - March 17, 2026 10:48 AM IST

नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में बल्लेबाजों ने कई रिकॉर्ड्स बनाए और तोड़े हैं, लेकिन इस बीच कुछ अनचाहे रिकॉर्ड्स भी बने. इन्हीं में से एक रिकॉर्ड सबसे ज्यादा बार ‘शून्य’ पर आउट होने से जुड़ा है. आइए, इस लिस्ट में शामिल शीर्ष खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं.

Glenn Maxwell
Glenn Maxwell

ग्लेन मैक्सवेल

साल 2012 से 2025 के बीच मैक्सवेल ने पांच टीमों की ओर से कुल 141 मैच खेले, जिसमें 19 बार खाता नहीं खोल सके. इस लीग में मैक्सवेल ने 23.88 की औसत के साथ 2,819 रन बनाए, जिसमें 18 हाफ सेंचुरी शामिल हैं. मैक्सवेल ने आईपीएल में 161 छक्के और 237 चौके लगाए हैं.

Dinesh Karthik
Dinesh Karthik joins London Spirit as mentor & batting coach ahead of The Hundred 2025

दिनेश कार्तिक

इस विकेटकीपर-बल्लेबाज ने साल 2008 से 2024 के बीच कुल 257 आईपीएल मैच खेले, जिसमें 26.31 की औसत के साथ 4,842 रन बनाए. इस दौरान कार्तिक 18 बार जीरो पर आउट हुए. इस लीग में उनके बल्ले से 161 छक्के और 466 चौके निकले.


रोहित शर्मा

अपनी कप्तानी में मुंबई इंडियंस को 5 बार आईपीएल चैंपियन बनाने वाले रोहित शर्मा ने इस लीग में 272 मैच खेले, जिसमें 2 शतक और 47 अर्धशतक के साथ 7,046 रन बनाए. इस बीच रोहित 18 बार खाता खोले बगैर पवेलियन लौटे. उनके बल्ले से 302 छक्के और 640 चौके निकले.

Sunil narine
(Image credit- X)

सुनील नरेन

वेस्टइंडीज के इस बॉलिंग ऑलराउंडर ने साल 2012 से 2025 के बीच 122 आईपीएल मैच खेले, जिसमें 17.62 की औसत के साथ 1,780 रन बनाए. इस बीच नरेन 17 बार खाता नहीं खोल सके. हालांकि, उनके बल्ले से 1 शतक और 7 हाफ-सेंचुरी निकलीं.

Rashid Khan
Rashid Khan

राशिद खान

इस अफगान खिलाड़ी ने साल 2017 से अब तक 136 आईपीएल मैच खेले हैं, जिसमें 16 बार शून्य पर आउट हुए. राशिद ने इस लीग में 13.92 की औसत के साथ 585 रन बनाए. इस दौरान 1 अर्धशतक भी लगाया.

piyush chawal
IMAGE CREDIT ( Kanav Bali X PAGE )

पीयूष चावला

इस लिस्ट में पीयूष चावला अफगान खिलाड़ी राशिद खान की बराबरी पर हैं. चावला ने 192 आईपीएल मुकाबलों में 624 रन बनाए. इस दौरान 16 बार खाता खोले बगैर आउट हुए. चावला ने इस लीग में 20 छक्के और 56 चौके लगाए हैं.

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