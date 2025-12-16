×

IPL 2026 के ऑक्शन के 5 सबसे महंगे खिलाड़ी, अनजान नामों पर खूब लुटाया पैसा

IPL 2026 की नीलामी के 5 सबसे महंगे खिलाड़ी कौन से रहे. कैमरन ग्रीन इस सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी रहे. उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा.

bharat.malhotra
By Bharat Malhotra Last Updated on - December 18, 2025 5:12 PM IST
आईपीएल 2026 का प्लेयर्स ऑक्शन खत्म हो चुका है. इस बार के सबसे महंगे खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के कैमरन ग्रीन रहे. देखते हैं इस सीजन के 5 सबसे महंगे खिलाड़ी कौन से हैं.

कैमरन ग्रीन

ऑस्ट्रेलिया के इस ऑलराउंडर का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये था. और पहले से माना जा रहा था कि इस खिलाड़ी पर टीमें काफी रकम लुटाएंगी. कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस खिलाड़ी पर 25.20 करोड़ रुपये खर्च किए. वह आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए. वह आईपीएल के तीसरे सबसे महंगे खिलाड़ी भी बन गए.

मतीशा पथिराना

श्रीलंका के मतीशा पथिराना का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये था. चेन्नई सुपर किंग्स ने इस खिलाड़ी को नीलामी से पहले रिलीज कर दिया था. और फिर इस नीलामी में उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने 18 करोड़ रुपये में अपनी टीम में शामिल किया.

प्रशांत वीर

उत्तर प्रदेश के अमेठी में जन्में प्रशांत वीर ने यूपी टी20 में नोएडा सुपर किंग्स का प्रतिनिधित्व किया. बाएं हाथ के स्पिनर और निचले क्रम के आक्रामक बल्लेबाज के लिए चेन्नई सुपर किंग्स ने 14.20 करोड़ रुपये खर्च किए. वह आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड प्लेयर बन गए. उनका बेस प्राइस 30 लाख रुपये था.

कार्तिक शर्मा

यह विकेटकीपर बल्लेबाज राजस्थान के रहने वाले हैं. और वहीं के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं. कार्तिक शर्मा का बेस प्राइस 30 लाख रुपये था. और चेन्नई सुपर किंग्स ने उनके लिए भी 14.20 करोड़ रुपये खर्च किए. वह संयुक्त रूप से आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड प्लेयर बन गए. 19 साल के इस खिलाड़ी में चेन्नई ने बड़ा निवेश किया है.

लियाम लिविंगस्टन

इंग्लैंड के ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टन का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये था. पहले उन्हें किसी ने नहीं खरीदा था. लेकिन जब उन्हें नीलामी में दोबारा लाया गया तो उनके लिए टीमों में काफी मुकाबला देखा गया. उन्हें 13 करोड़ रुपये में सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा.

मुस्ताफिजुर रहमान

बांग्लादेश के बाएं हाथ के पेसर मुस्ताफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा. उनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये था.

