IPL 2026: करोड़पति खिलाड़ी पानी पिलाने को मजबूर, लिस्ट कर देगी हैरान

वेंकटेश अय्यर

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने सात करोड़ रुपये देकर ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर को टीम में शामिल किया था. लेकिन यह खिलाड़ी आईपीएल 2026 में केवल एक ही मैच अभी तक खेल पाया है. एक मैच में वह बतौर इम्पैक्ट प्लेयर्स उतरे थे और उन्होंने नाबाद 29 रन की पारी खेली थी.