IPL 2026: करोड़पति खिलाड़ी पानी पिलाने को मजबूर, लिस्ट कर देगी हैरान

Published On Apr 28, 2026, 04:07 PM IST
Last UpdatedApr 28, 2026, 04:07 PM IST
आईपीएल के आधे सीजन बीत जाने के बाद भी कई ऐसे प्लेयर्स हैं, जिन्हें अब तक मौका मिलने का इंतजार है.
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने सात करोड़ रुपये देकर ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर को टीम में शामिल किया था. लेकिन यह खिलाड़ी आईपीएल 2026 में केवल एक ही मैच अभी तक खेल पाया है. एक मैच में वह बतौर इम्पैक्ट प्लेयर्स उतरे थे और उन्होंने नाबाद 29 रन की पारी खेली थी.
ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर बल्लेबाज जोश इंग्लिस को लखनऊ सुपरजायंट्स ने 8.60 करोड़ में खरीदा था. शादी की वजह से वह बाद में टीम से जुड़े, मगर इंग्लिस को अब तक मौका नहीं मिल सका है.
लखनऊ सुपरजांयट्स की टीम ने तेज गेंदबाज मयंक यादव को आईपीएल 2026 ऑक्शन से पहले 11 करोड़ रुपए में रिटेन किया था. 11 करोड़ का यह खिलाड़ी इस सीजन सिर्फ एक ही मैच खेल सका है.
इंग्लैंड के ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टन को भी आईपीएल 2026 में मोटी रकम मिली थी. लिविंगस्टन को सनराइजर्स हैदराबाद ने 13 करोड़ में खरीदा था. लिविंगस्टन को इस सीजन सिर्फ दो मैच में मौका मिला है. दो मैच में उन्होंने 15 रन बनाए हैं.
चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम ने अनकैप्ड प्लेयर्स प्रशांत वीर पर भी मोटी रकम लुटाई थी. 20 साल के प्रशांत वीर को भी चेन्नई सुपरकिंग्स ने 14.20 करोड़ दिए थे. इस सीजन प्रशांत वीर ने भी सिर्फ दो मैच खेले हैं. दो मैच में उनके नाम 49 रन है.