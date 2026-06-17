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सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाले भारतीय, रोहित शर्मा ने तोड़ा राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड

Edited By : Akhilesh Tripathi | Jun 17, 2026, 03:23 PM IST

Published On Jun 17, 2026, 03:23 PM IST

Last UpdatedJun 17, 2026, 03:23 PM IST

भारत के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा के नाम बड़ी उपलब्धि दर्ज हो गई है. वह सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने दिग्गज राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़ दिया है. भारत के लिए सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाले प्लेयर्स...

1 /5
Sachin Tendulkar

01. सचिन तेंदुलकर

मास्टर ब्लास्टर और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं. सचिन तेंदुलकर ने 664 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने कुल 100 शतक के साथ 34357 रन बनाए हैं. उन्होंने 201 विकेट भी चटकाए हैं.

2 /5
Virat Kohli

02. विराट कोहली

भारतीय दिग्गज विराट कोहली का नाम लिस्ट में दूसरे नंबर पर है. विराट कोहली ने 559 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें उनके नाम 85 शतक है. विराट कोहली के नाम 28215 रन है. विराट कोहली ने नौ विकेट भी अपने नाम किए हैं.

3 /5
MS Dhoni

03. महेंद्र सिंह धोनी

भारत के पूर्व कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी का नाम लिस्ट में तीसरे नंबर पर है. धोनी ने 535 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 15 शतक के साथ 17092 रन बनाए हैं. धोनी ने एक विकेट भी चटकाया है.

4 /5
Rohit Sharma India

04. रोहित शर्मा

भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं. रोहित शर्मा ने कुल 510 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. रोहित शर्मा के नाम 20159 रन है, जिसमें 50 शतक शामिल है. रोहित शर्मा के नाम 12 विकेट भी है.

5 /5
Rahul Dravid

05. राहुल द्रविड़

भारतीय दिग्गज राहुल द्रविड़ सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाले पांचवें भारतीय बल्लेबाज हैं. राहुल द्रविड़ ने 509 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें उनके नाम 24064 रन है. राहुल द्रविड़ के नाम कुल 48 शतक है. उन्होंने गेंदबाजी करते हुए पांच विकेट भी चटकाए हैं.

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