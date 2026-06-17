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Rohit Sharma इस मामले में Rahul Dravid से निकले आगे, विराट का रिकॉर्ड भी खतरे में

Edited By : Saurav Kumar | Jun 17, 2026, 05:32 PM IST

Published On Jun 17, 2026, 05:32 PM IST

Last UpdatedJun 17, 2026, 05:32 PM IST

Rohit Sharma ने राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़ दिया है. विराट कोहली का रिकॉर्ड खतरे में नजर आ रहा है. हालांकि सचिन सबसे आगे हैं.

1 /5

5. राहुल द्रविड़

राहुल द्रविड़ ने अपने करियर में कुल 509 इंटरनेशनल मुकाबले खेले थे.

2 /5

4. रोहित शर्मा

रोहित शर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अब 510 मुकाबले पूरे कर लिए हैं.

3 /5

3. महेंद्र सिंह धोनी

भारत के पूर्व वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपने करियर में 535 मैच खेले थे.

4 /5

2. विराट कोहली

भारतीय टीम के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली ने अब तक अपने इंटरनेशनल करियर 559 मैच खेले हैं.

5 /5

5. सचिन तेंदुलकर

सचिन तेंदुलकर ने अपने इंटरनेशनल करियर में अब तक 664 मैच खेले हैं.

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