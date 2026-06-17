Rohit Sharma इस मामले में Rahul Dravid से निकले आगे, विराट का रिकॉर्ड भी खतरे में

Published On Jun 17, 2026, 05:32 PM IST
Last UpdatedJun 17, 2026, 05:32 PM IST
Rohit Sharma ने राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़ दिया है. विराट कोहली का रिकॉर्ड खतरे में नजर आ रहा है. हालांकि सचिन सबसे आगे हैं.
राहुल द्रविड़ ने अपने करियर में कुल 509 इंटरनेशनल मुकाबले खेले थे.
रोहित शर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अब 510 मुकाबले पूरे कर लिए हैं.
भारत के पूर्व वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपने करियर में 535 मैच खेले थे.
भारतीय टीम के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली ने अब तक अपने इंटरनेशनल करियर 559 मैच खेले हैं.
सचिन तेंदुलकर ने अपने इंटरनेशनल करियर में अब तक 664 मैच खेले हैं.