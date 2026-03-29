IPL 2026: सुनील नरेन ने आईपीएल में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, किरॉन पोलार्ड को पीछे छोड़ा

Sunil Narine

Most IPL Matches for a Foreign Player: आईपीएल 2026 में रविवार को मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइटराइडर्स की टीम आमने-सामने हुई. इस मैच में केकेआर के दिग्गज खिलाड़ी सुनील नरेन ने इतिहास रच दिया. वह आईपीएल में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने मुंबई इंडियंस के दिग्गज खिलाड़ी कीरोन पोलार्ड को पीछे छोड़ दिया.

सुनील नरेन ने आईपीएल में कोलकाता नाइटराइडर्स के लिए साल 2012 में डेब्यू किया था. पिछले 14 साल से वह लगातार केकेआर का हिस्सा बने हुए हैं. सुनील नरेन ने रविवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेलने उतरे तो यह उनका आईपीएल में 190वां मैच था. इसके साथ ही वह आईपीएल में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी बन गए. आईपीएल में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले विदेशी प्लेयर्स…

Sunil Narine

01. सुनील नरेन

वेस्टइंडीज के स्टार ऑलराउंडर सुनील नरेन ने आईपीएल में कुल 190 मैच खेले हैं. उन्होंने साल 2012 में केकेआर के लिए डेब्यू किया था और उसके बाद वह लगातार टीम के साथ बने हुए हैं.

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02. कीरोन पोलार्ड

वेस्टइंडीज के एक और ऑलराउंडर कीरोन पोलार्ड का नाम लिस्ट में दूसरे नंबर पर है. मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए कीरोन पोलार्ड ने 189 मैच खेले थे.

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03. एबी डिविलियर्स

साउथ अफ्रीका के विस्फोटक बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने आईपीएल में 184 मैच खेले हैं और वह इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है. एबी डिविलियर्स ने आईपीएल में आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेला था.

David warner

04. डेविड वॉर्नर

ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर का नाम इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है. डेविड वॉर्नर ने आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेला. डेविड वॉर्नर ने भी आईपीएल में 184 मैच खेले हैं.

Dwayne Bravo

05. ड्वेन ब्रावो

वेस्टइंडीज के ड्वेन ब्रावो का नाम लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं. ड्वेन ब्रावो ने आईपीएल में 161 मैच खेले हैं. उन्होंने चेन्नई सुपरकिंग्स, गुजरात लायंस और मुंबई इंडियंस के लिए खेला है.