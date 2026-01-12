×

HomePhotos ODI में सबसे ज्यादा बार प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीतने वाले खिलाड़ी, किस नंबर पर हैं कोहली

ODI में सबसे ज्यादा बार प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीतने वाले खिलाड़ी, किस नंबर पर हैं कोहली

वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा बार प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीतने वाले खिलाड़ी कौने से हैं. कोहली इस समय इस सूची में तीसरे पायदान पर हैं.

bharat.malhotra
By Bharat Malhotra Last Updated on - January 12, 2026 11:12 AM IST
virat kohli sends all his player of the match awards to his mother

विराट कोहली ने कहा कि वह अपने सभी प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड मां को भेज देते हैं

विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मैच में 93 रन की पारी खेली. इस पारी के लिए विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. वह इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. देखते हैं वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा बार प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीतने वाले खिलाड़ी कौन से हैं.

Sachin Tendulkar
Sachin Tendulkar

सचिन तेंदुलकर

मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा बार प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीतने वाले खिलाड़ी हैं. तेंदुलकर ने 463 वनडे मैच खेले और वह 62 बार प्लेयर ऑफ द मैच बने.

Sanath Jayasuriya

सनथ जयसूर्या

श्रीलंका के पूर्व सलामी बल्लेबाज और कप्तान सनथ जयसूर्या इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं. इस ऑलराउंडर ने 445 वनडे मैच खेले और बाएं हाथ का यह खिलाड़ी 48 बार प्लेयर ऑफ द मैच रहा.

Virat Kohli
Virat Kohli

TRENDING NOW


विराट कोहली

विराट कोहली ने अभी 309 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले हैं. और कोहली को 45 बार प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है. कोहली इस लिस्ट में अभी तीसरे नंबर पर हैं. हालांकि इस फॉर्मेट में वह सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने वाले बल्लेबाज हैं.

जैक कालिस/रिकी पोटिंग/शाहिद अफरीदी

वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच हासिल करने वाले तीन खिलाड़ी हैं. इसमें साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर जैक कालिस, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग और पाकिस्तान के पूर्व कप्तान व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी का नाम है. अफरीदी ने 398, पोंटिंग ने 375 और कैलिस ने 328 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले.

विवियन रिचर्ड्स/सौरभ गांगुली/कुमार संगाकारा

पांचवें नंबर पर भी तीन खिलाड़ियों के बीच टाई है. वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज विवियन रिचर्डस, भारत के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली और श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगाकारा ने 31-31 बार प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता है. रिचर्ड्स ने 187, गांगुली ने 311 और संगाकारा ने 404 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले.

रोहित शर्मा के नाम बड़ा रिकॉर्ड

रोहित शर्मा ने इस मैच में बतौर ओपनर वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. रोहित ने क्रिस गेल को पीछे छोड़ दिया है.

Latest news

virat-kohli-completes-28000

ODI में सबसे ज्यादा बार प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीतने वाले खिलाड़ी, किस नंबर पर हैं कोहली

By Bharat Malhotra
rohit-sharma-417

IND vs NZ: रोहित शर्मा का ODI में बड़ा कारनामा, क्रिस गेल का वर्ल्ड रिकॉर्ड चकनाचूर

By Bharat Malhotra
virat-kohli-380

कोहली को नहीं पसंद आता फैंस का यह रवैया, बोले- धोनी के साथ भी हुआ

By Bharat Malhotra
washington-sundar-28

ऋषभ पंत के बाद भारत का एक और खिलाड़ी हुआ न्यूजीलैंड सीरीज से बाहर: रिपोर्ट्स

By Bharat Malhotra
shubman-gill-virat-kohli-8

'जो वह कर सकते हैं...', जीत के बाद शुभमन गिल ने यूं बांधे विराट कोहली की तारीफों के पुल

By Bharat Malhotra

Trending This Week

ishan-kishan-76

ईशान किशन दो साल बाद भारतीय टीम में लौटे, इस वजह से मिला मौका

ishan-kishan-64

IND VS NZ: न्यूजीलैंड टी-20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, ईशान किशन की वापसी, जानें पूरा स्क्वाड

india-squad-4

T20 World Cup के लिए टीम इंडिया का ऐलान, शुभमन गिल की छुट्टी, अक्षर उपकप्तान, रिंकू- ईशान की वापसी

hardik-pandya-194

हार्दिक पांड्या ने रचा इतिहास, T20I में बनाया सबसे बड़ा कीर्तिमान, दिग्गज खिलाड़ी को पीछे छोड़ा

hardik-pandya-tilak-varma-2

तिलक- हार्दिक की तूफानी पारी के बाद चक्रवर्ती का कहर, टीम इंडिया ने 3-1 से जीती सीरीज

Photos More in photos

virat-kohli-completes-28000

ODI में सबसे ज्यादा बार प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीतने वाले खिलाड़ी, किस नंबर पर हैं कोहली

rohit-sharma-virat-kohli-31

न्यूजीलैंड के खिलाफ कैसा है रोहित शर्मा और विराट कोहली का रिकॉर्ड ?

wpl-2026-opening-ceremony

WPL 2026: जैकलीन और हनी सिंह ने ओपनिंग सेरेमनी में लगाए चार चांद, झूमने पर मजबूर हुए लोग

steve-smith-1-20

राहुल द्रविड़ से आगे और तमाम रिकॉर्ड, स्मिथ ने सिडनी पर इतिहास रच दिया

tendulkar-16-3

कोहली ने निशाने पर सचिन का एक और रिकॉर्ड, देखें IND vs NZ ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

joe-root-62

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा 150 प्लस स्कोर बनाने वाले बैटर्स, जो रूट ने इस दिग्गज को पछाड़ा