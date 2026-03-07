×

HomePhotos IND vs NZ: भारत और न्यूजीलैंड टी20 मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, कौन है सबसे आगे

IND vs NZ: भारत और न्यूजीलैंड टी20 मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, कौन है सबसे आगे

भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल रविवार, 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर खेला जाएगा. भारत और टी20 मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन से हैं.

bharat.malhotra
By Bharat Malhotra Last Updated on - March 7, 2026 7:04 PM IST

भारत और न्यूजीलैंड के बीच 8 मार्च को टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच खेला जाएगा. यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर खेला जाएगा. भारत ने इंग्लैंड को हराकर चौथी बार टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बनाई है. वहीं न्यूजीलैंड की टीम दूसरी बार खिताबी मुकाबला खेलने उतरेगी.

New Zealand cricket team
New Zealand cricket team

टी20 वर्ल्ड कप में आज तक टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत दर्ज नहीं कर सकी है. दोनों टीमों के बीच 3 मुकाबले खेले गए हैं और सभी में जीत न्यूजीलैंड के हाथ लगी है. इसके साथ ही न्यूजीलैंड की टीम दो बार आईसीसी ट्रॉफी जीती है और दोनों बार उसने भारत को हराया है. दूसरी ओर भारत की टीम ने 2023 से आईसीसी के वाइट बॉल टूर्नामेंट में सिर्फ दो मैच हारे हैं. वे दोनों मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर खेले गए. आइए आपको उन 5 बल्लेबाजों के नाम बताते हैं, जिन्होंने भारत-न्यूजीलैंड टी20 मुकाबलों में सर्वाधिक रन बनाए हैं.

Suryakumar Yadav T20 WC 2026
Suryakumar Yadav fifty vs USA in T20 WC 2026 opener

सूर्यकुमार यादव

भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव को न्यूजीलैंड का गेंदबाजी अटैक काफी रास आता है. सूर्या भारत की ओर से कीवी टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. सूर्यकुमार ने 13 मुकाबलों में 170 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 526 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने एक शतक और 4 अर्धशतक लगाए हैं.

Rohit-Sharma
Rohit-Sharma


रोहित शर्मा

न्यूजीलैंड के बीच हुए टी20 मुकाबलों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा का नाम है. टी20 फॉर्मेट से संन्यास ले चुके रोहित ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 17 मुकाबलों में 141 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 511 रन बनाए हैं. रोहित ने 6 अर्धशतक लगाए हैं.

collin-munro
collin-munro

कॉलिन मुनरो

न्यूजीलैंड की तरफ से भारत के खिलाफ सर्वाधिक रन कॉलिन मुनरो ने बनाए हैं. मुनरो ने भारतीय गेंदबाजी अटैक के सामने खेले 12 मुकाबलों में 148 के स्ट्राइक रेट से 426 रन बनाए हैं. मुनरो एक शतक और तीन अर्धशतक लगा चुके हैं.

Tim Seifert
Tim Seifert

टिम साइफर्ट

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कमाल की फॉर्म में नजर आए टिम सीफर्ट भारत-न्यूजीलैंड टी20 मुकाबलों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले चौथे बल्लेबाज हैं. सीफर्ट 15 मुकाबलों में 148 के स्ट्राइक रेट से 425 रन बना चुके हैं. सीफर्ट ने भारत के खिलाफ क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में 4 अर्धशतक लगाए हैं.

केन विलियमसन

केन विलियमसन न्यूजीलैंड की ओर से भारत के खिलाफ टी20 में सर्वाधिक रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज रहे हैं. विलियमसन ने 13 मुकाबलों में 130 के स्ट्राइक रेट से 419 रन बनाए हैं. वह भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ तीन अर्धशतक लगा चुके हैं.

Latest news

jasprit-bumrah-166

अंग्रेजों ने फिर माना जसप्रीत बुमराह का लोहा- बोले 'यह किसी दूसरी दुनिया से आया है'

By Bharat Malhotra
west-indies-cricket-team-13

वेस्टइंडीज, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के लिए अच्छी खबर, घर लौटने के लिए हुआ खास इंतजाम

By Bharat Malhotra
india-vs-new-zealand-t20-world-cup

भारत के लिए चिंता का सबब है यह आंकड़ा, जो धोनी और विराट से नहीं हुआ वह सूर्या कर पाएंगे?

By Bharat Malhotra
varun-chakarvarthy-piyush-chawla

कहां चूक कर रहा है भारत का मिस्ट्री स्पिनर, पीयूष चावला ने एक लाइन में समझा दिया

By Bharat Malhotra
india-vs-new-zealand-narendra-modi

150 करोड़ लोगों का दबाव और अहमदाबाद का मैदान, पाकिस्तानी दिग्गजों ने कहा, टीम इंडिया पर एक्स्ट्रा प्रेशर

By Bharat Malhotra

Trending This Week

abhishek-sharma-65

न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में अभिषेक को... भारतीय दिग्गज कपिल देव ने क्या कहा ?

team-india-record-3

T20 WC 2026: ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’ के लिए नॉमिनेट हुए आठ प्लेयर्स, लिस्ट में एक भारतीय

axar-patel-catch-3

VIDEO: ब्रूक या विल जैक्स, कौन सा कैच है अक्षर का फेवरेट, मैच के बाद खुद किया खुलासा

team-india-records-9

भारत- इंग्लैंड टी-20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मैच में बने 20 बड़े रिकॉर्ड्स, टीम इंडिया ने रचा इतिहास

Photos More in photos

india-vs-new-zealand-t20-world-cup

भारत के लिए चिंता का सबब है यह आंकड़ा, जो धोनी और विराट से नहीं हुआ वह सूर्या कर पाएंगे?

team-india-record-3

T20 WC 2026: ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’ के लिए नॉमिनेट हुए आठ प्लेयर्स, लिस्ट में एक भारतीय

team-india-records-9

भारत- इंग्लैंड टी-20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मैच में बने 20 बड़े रिकॉर्ड्स, टीम इंडिया ने रचा इतिहास

sanju-samson-record

टीम इंडिया ने एक साथ ध्वस्त किए कई बड़े रिकॉर्ड्स, इंग्लैंड के खिलाफ बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

arjun-tendulkar-marriage

अर्जुन तेंदुलकर की शादी में वीवीआईपी का जमावड़ा, धोनी- युवराज सहित कई मेहमान हुए शामिल

india-vs-west-indies-6

T20 World Cup 2026: छठी बार सेमीफाइनल में भारत, जानें नॉक-आउट में कैसा रहा है रिकॉर्ड