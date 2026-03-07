IND vs NZ: भारत और न्यूजीलैंड टी20 मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, कौन है सबसे आगे

भारत और न्यूजीलैंड के बीच 8 मार्च को टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच खेला जाएगा. यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर खेला जाएगा. भारत ने इंग्लैंड को हराकर चौथी बार टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बनाई है. वहीं न्यूजीलैंड की टीम दूसरी बार खिताबी मुकाबला खेलने उतरेगी.
टी20 वर्ल्ड कप में आज तक टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत दर्ज नहीं कर सकी है. दोनों टीमों के बीच 3 मुकाबले खेले गए हैं और सभी में जीत न्यूजीलैंड के हाथ लगी है. इसके साथ ही न्यूजीलैंड की टीम दो बार आईसीसी ट्रॉफी जीती है और दोनों बार उसने भारत को हराया है. दूसरी ओर भारत की टीम ने 2023 से आईसीसी के वाइट बॉल टूर्नामेंट में सिर्फ दो मैच हारे हैं. वे दोनों मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर खेले गए. आइए आपको उन 5 बल्लेबाजों के नाम बताते हैं, जिन्होंने भारत-न्यूजीलैंड टी20 मुकाबलों में सर्वाधिक रन बनाए हैं.
सूर्यकुमार यादव
भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव को न्यूजीलैंड का गेंदबाजी अटैक काफी रास आता है. सूर्या भारत की ओर से कीवी टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. सूर्यकुमार ने 13 मुकाबलों में 170 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 526 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने एक शतक और 4 अर्धशतक लगाए हैं.
रोहित शर्मा
न्यूजीलैंड के बीच हुए टी20 मुकाबलों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा का नाम है. टी20 फॉर्मेट से संन्यास ले चुके रोहित ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 17 मुकाबलों में 141 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 511 रन बनाए हैं. रोहित ने 6 अर्धशतक लगाए हैं.
कॉलिन मुनरो
न्यूजीलैंड की तरफ से भारत के खिलाफ सर्वाधिक रन कॉलिन मुनरो ने बनाए हैं. मुनरो ने भारतीय गेंदबाजी अटैक के सामने खेले 12 मुकाबलों में 148 के स्ट्राइक रेट से 426 रन बनाए हैं. मुनरो एक शतक और तीन अर्धशतक लगा चुके हैं.
टिम साइफर्ट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कमाल की फॉर्म में नजर आए टिम सीफर्ट भारत-न्यूजीलैंड टी20 मुकाबलों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले चौथे बल्लेबाज हैं. सीफर्ट 15 मुकाबलों में 148 के स्ट्राइक रेट से 425 रन बना चुके हैं. सीफर्ट ने भारत के खिलाफ क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में 4 अर्धशतक लगाए हैं.
केन विलियमसन
केन विलियमसन न्यूजीलैंड की ओर से भारत के खिलाफ टी20 में सर्वाधिक रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज रहे हैं. विलियमसन ने 13 मुकाबलों में 130 के स्ट्राइक रेट से 419 रन बनाए हैं. वह भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ तीन अर्धशतक लगा चुके हैं.
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Strictly Necessary Cookies
Strictly Necessary Cookie should be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.
If you disable this cookie, we will not be able to save your preferences. This means that every time you visit this website you will need to enable or disable cookies again.