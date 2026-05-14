कोहली ने बनाई खास लिस्ट में जगह, कौन हैं टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

विराट कोहली 14 हजार टी20 रन पूरे करने वाले भारत के पहले और दुनिया के छठे बल्लेबाज बने. इस फॉर्मेट में अब 426 मैचों की 409 पारियों में उन्होंने 14027 रन बनाए हैं. कोहली का औसत 42.25 का है. उन्होंने 10 शतक और 108 हाफ सेंचुरी लगाई हैं. इस फॉर्मेट में उनका सर्वाधिक स्कोर नाबाद 122 रन हैं. कोहली ने सिर्फ भारतीय टीम, घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में ही टी20 क्रिकेट खेला है.