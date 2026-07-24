T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के टॉप-7 बैटर्स, बटलर ने क्रिस गेल को पीछे छोड़ा

Published On Jul 24, 2026, 04:26 PM IST
Last UpdatedJul 24, 2026, 04:26 PM IST
इंग्लैंड के अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर टी20 क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. बटलर ने वेस्टइंडीज के पूर्व बल्लेबाज क्रिस गेल को पीछे छोड़ दिया है. टी-20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के टॉप-7 बैटर्स…
वेस्टइंडीज के दिग्गज ऑलराउंडर कीरोन पोलार्ड टी-20 में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में पहले नंबर पर है. पोलार्ड ने 746 मैच में दो शतक और 70 अर्धशतक के साथ 14803 रन बनाए हैं.
इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर का नाम इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है. जोस बटलर ने 517 मैच में नौ शतक और 102 अर्धशतक के साथ 14572 रन बनाए हैं.
वेस्टइंडीज के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल टी-20 में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में तीसरे नंबर पर है. क्रिस गेल ने 463 मैच में 22 शतक और 88 अर्धशतक के साथ 14562 रन बनाए हैं.
इंग्लैंड के एलेक्स हेल्स का नाम लिस्ट में चौथे नंबर पर है. एलेक्स हेल्स ने 528 मैच में सात शतक और 92 अर्धशतक के साथ 14449 रन बनाए हैं.
ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज डेविड वॉर्नर टी-20 में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में पांचवें नंबर पर हैं. डेविड वॉर्नर ने 439 मैच में 10 शतक और 118 अर्धशतक के साथ 14284 रन बनाए हैं.
भारतीय दिग्गज विराट कोहली टी-20 में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में छठे नंबर पर मौजूद हैं. विराट कोहली ने 430 मैच में 10 शतक और 110 अर्धशतक के साथ 14218 रन बनाए हैं.
इंग्लैंड के जेम्स विन्स के नाम इस लिस्ट में सातवें नंबर पर है. जेम्स विन्स ने 487 मैच में आठ शतक और 88 अर्धशतक के साथ 13656 रन बनाए हैं.