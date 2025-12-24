विजय हजारे ट्रॉफी: एक मैच में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज

वैभव सूर्यवंशी ने बुधवार को विजय हजारे ट्रॉफी में बुधवार को बेहतरीन पारी खेली. उन्होंने सिर्फ 84 गेंद पर 190 रन बनाए. वह विजय हजारे ट्रॉफी में एक मैच में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में भी शामिल हो गए. हम देखते हैं कि विजय हजारे ट्रॉफी में एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन हैं.
रुतुराज गायकवाड़
दाएं हाथ के बल्लेबाज रुतुराज गायकवाड़ के नाम विजय हजारे ट्रॉफी में एक पारी में सबसे ज्याद छक्के लगाने वाले बल्लेबाज हैं. महाराष्ट्र के लिए खेलते हुए उत्तर प्रदेश के खिलाफ उन्होंने 28 नवंबर 2022 को खेले गए मैच में 220 रन बनाए थे. अपनी इस पारी में उन्होंने 16 छक्के लगाए.
नारायण जगदीशन
तमिलनाडु के बल्लेबाज नारायण जगदीशन इस लिस्ट में संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर हैं. नारायण जगदीशन ने 21 नवंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 277 रन की पारी खेली थी. इस दौरान उन्होंने 15 छक्के लगाए थे.
वैभव सूर्यवंशी
बिहार के बाएं हाथ के बल्लेबाज ने बुधवार, 24 दिसंबर 2025 के मुकाबले में 84 गेंद पर 190 रन बनाए. उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ मैच में 15 छक्के जड़े.
ईशान किशन
24 दिसंबर बुधवार को ईशान किशन का बल्ला भी खूब बोला. किशन ने कर्नाटक के खिलाफ 33 गेंद पर शतक पूरा किया. 39 गेंद पर 125 रन की अपनी पारी में उन्होंने 14 छक्के लगाए.
यशस्वी जायसवाल
यशस्वी जायसवाल ने मुंबई के लिए खेलते हुए झारखंड के खिलाफ 16 अक्टूबर 2019 को खेले गए मैच में 203 रन की पारी खेली. इस पारी में बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 12 छक्के लगाए थे.
रियना पराग
असम के बल्लेबाज रियान पराग का नाम भी विजय हजारे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में है. पराग ने जम्मू-कश्मीर के खिलाफ 28 नवंबर 2022 को 174 रन की पारी खेली थी. इस मैच में पराग ने 12 छक्के लगाए थे.
सकिबुल गनी
बिहार और अरुणाचल प्रदेश के बीच जिस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने धमाकेदार बल्लेबाजी की है. उसी में टीम के कप्तान सकिबुल गनी ने धमाकेदार पारी खेली. उन्होंने सिर्फ 32 गेंद पर सेंचुरी बना डाली. गनी ने 128 रन की अपनी पारी में 12 छक्के लगाए.
