IPL 2026Virat KohliMS DhoniAbhishek SharmaRohit Sharma
Copied
  • Home
  • Photos
  • जो विराट, रोहित नहीं कर सके, उसे राहुल ने कर दिखाया, आईपीएल में बना नया कीर्तिमान

जो विराट, रोहित नहीं कर सके, उसे राहुल ने कर दिखाया, आईपीएल में बना नया कीर्तिमान

Edited By : Akhilesh Tripathi | May 02, 2026, 04:03 PM IST

Published On May 02, 2026, 04:03 PM IST

Last UpdatedMay 02, 2026, 04:03 PM IST

KL Rahul ने जयपुर में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 40 गेंदों पर 75 रन की पारी खेली थी. इस पारी में उन्होंने पांच छक्के लगाए. इसके साथ ही केएल राहुल के नाम एक बेहद खास रिकॉर्ड दर्ज हो गया.

1 /5
kl Rahul record

केएल राहुल ने छक्कों का कीर्तिमान बनाया

राहुल आईपीएल 2026 के 9 मैचों की 9 पारियों में एक शतक और तीन अर्धशतक लगाते हुए 433 रन बनाए हैं.
राहुल ने छक्कों के साथ एक बड़ा कीर्तिमान बनाया है और वह ऐसा करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं.

2 /5
KL Rahul Sixes

राहुल ने रोहित और विराट को पीछे छोड़ा

केएल राहुल आईपीएल में बतौर ओपनर 200 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. राहुल ने बतौर ओपनर आईपीएल में 200 छक्के के आंकड़े को पार कर लिया है, उनके नाम 201 छक्के हो गए हैं, भारतीय दिग्गज विराट कोहली ने बतौर ओपनर 192 और रोहित शर्मा ने बतौर ओपनर 148 छक्के लगाए हैं. शिखर धवन 143 छक्के लगाकर भारतीय ओपनरों में चौथे स्थान पर हैं.

3 /5
KL Rahul Six record

ओवरऑल ऐसा करने वाले तीसरे खिलाड़ी

वहीं आईपीएल में बतौर ओपनर सर्वाधिक छक्के लगाने वाली ओवर ऑल सूची में राहुल तीसरे नंबर पर हैं. क्रिस गेल (326 छक्के) पहले और डेविड वॉर्नर (210 छक्के) दूसरे स्थान पर हैं.


4 /5
KL Rahul IPL Records

पंजाब किंग्स के खिलाफ बनाया था सबसे बड़ा स्कोर

राहुल ने इसी सीजन में पंजाब किंग्स के खिलाफ 67 गेंदों पर 9 छक्कों और 16 चौकों की मदद से नाबाद 152 रन की पारी खेली थी. यह आईपीएल में किसी भी भारतीय बल्लेबाज का सर्वाधिक स्कोर है. वहीं आईपीएल का तीसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है.

5 /5
KL Rahul sixes record

केएल राहुल ने आईपीएल में जड़े हैं छह शतक

केएल राहुल के आईपीएल करियर पर नजर डालें तो उन्होंने ओपनिंग के अलावा मध्यक्रम में भी बल्लेबाजी की है. 2013 से अब तक खेले कुल 154 मैचों की 145 पारियों में 6 शतक और 43 अर्धशतक लगाते हुए उन्होंने कुल 5,655 रन बनाए हैं. इस दौरान 232 छक्के और 494 चौके उनके बल्ले से निकले हैं.

Related Photos

vaibhav-sooryavanshi-records-ipl-2026
vaibhav-sooryavanshi-records-ipl-20266

वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 में बनाए पांच बड़े रिकॉर्ड्स, महज एक शॉट दूर है वर्ल्ड रिकॉर्ड
ipl-2026-century
ipl-2026-century6

IPL 2026 में सेंचुरी नहीं है जीत की गारंटी, आंकड़े देखेंगे तो यकीन नहीं करेंगे
ipl-dc-vs-rcb
ipl-dc-vs-rcb5

दिल्ली कैपिटल्स के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड, क्या हैं IPL में पावरप्ले के 5 सबसे कम स्कोर
ipl-2026-most-expensive-players
ipl-2026-most-expensive-players5

IPL 2026: करोड़पति खिलाड़ी पानी पिलाने को मजबूर, लिस्ट देखकर चौंक जाएंगे
rcb-vs-dc-main
rcb-vs-dc-main7

IPL 2026: RCB ने किया DC को पस्त, बने कैसे-कैसे रिकॉर्ड
delhi-capitals-record-2
delhi-capitals-record-25

पावरप्ले में सिर्फ 13 रन, महज 08 रन पर गंवाया छठा विकेट... DC के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड

Latest News

kl-rahul-records

जो विराट, रोहित नहीं कर सके, उसे राहुल ने कर दिखाया, आईपीएल में बना नया कीर्तिमान
vaibhav-sooryavanshi-records-ipl-2026

वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 में बनाए पांच बड़े रिकॉर्ड्स, महज एक शॉट दूर है वर्ल्ड रिकॉर्ड
kyle-jamienson

IPL 2026: वैभव को घूरना पड़ा जैमीसन को महंगा, आईपीएल ने दी सजा
ashutosh-sharma-7

टीम के लिए स्पेशल भूमिका निभाकर खुश हैं आशुतोष शर्मा, बोले- अच्छा लगता है
riyan-parag-news

हार के बाद इमोशनल हुए रियान पराग, आलोचकों पर भी जमकर बरसे
team-india-257

टीम इंडिया के लिए बुरी खबर, अफगानिस्तान-इंग्लैंड सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे दो प्लेयर्स

Latest Photos

vaibhav-sooryavanshi-records-ipl-2026
vaibhav-sooryavanshi-records-ipl-20266

वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 में बनाए पांच बड़े रिकॉर्ड्स, महज एक शॉट दूर है वर्ल्ड रिकॉर्ड
ipl-2026-century
ipl-2026-century6

IPL 2026 में सेंचुरी नहीं है जीत की गारंटी, आंकड़े देखेंगे तो यकीन नहीं करेंगे
ipl-dc-vs-rcb
ipl-dc-vs-rcb5

दिल्ली कैपिटल्स के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड, क्या हैं IPL में पावरप्ले के 5 सबसे कम स्कोर
ipl-2026-most-expensive-players
ipl-2026-most-expensive-players5

IPL 2026: करोड़पति खिलाड़ी पानी पिलाने को मजबूर, लिस्ट देखकर चौंक जाएंगे
rcb-vs-dc-main
rcb-vs-dc-main7

IPL 2026: RCB ने किया DC को पस्त, बने कैसे-कैसे रिकॉर्ड
delhi-capitals-record-2
delhi-capitals-record-25

पावरप्ले में सिर्फ 13 रन, महज 08 रन पर गंवाया छठा विकेट... DC के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड