जो विराट, रोहित नहीं कर सके, उसे राहुल ने कर दिखाया, आईपीएल में बना नया कीर्तिमान

राहुल ने रोहित और विराट को पीछे छोड़ा

केएल राहुल आईपीएल में बतौर ओपनर 200 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. राहुल ने बतौर ओपनर आईपीएल में 200 छक्के के आंकड़े को पार कर लिया है, उनके नाम 201 छक्के हो गए हैं, भारतीय दिग्गज विराट कोहली ने बतौर ओपनर 192 और रोहित शर्मा ने बतौर ओपनर 148 छक्के लगाए हैं. शिखर धवन 143 छक्के लगाकर भारतीय ओपनरों में चौथे स्थान पर हैं.