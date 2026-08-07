IND vs SL: श्रीलंका में टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज

Published On Aug 07, 2026, 10:58 AM IST
Last UpdatedAug 07, 2026, 10:58 AM IST
भारत और श्रीलंका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जानी है. इस सीरीज का पहला मैच 15 अगस्त से खेला जाएगा. हम देखते हैं कि श्रीलंका में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन से हैं.
पूर्व लेग स्पिनर अमित मिश्रा श्रीलंका में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाजों की लिस्ट में पांचवें नंबर पर है. उन्होंने चार मैचों की 8 पारियों में श्रीलंका में 19 विकेट लिए. उनका औसत 21.68 का रहा. श्रीलंका में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 43 रन देकर चार विकेट रहा. जो उन्होंने 2015 में सीरीज के दूसरे टेस्ट में हासिल किया था.
पूर्व ऑफ स्पिनर श्रीलंका में सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाजों की लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं. हरभजन ने 10 मैचों में 26 विकेट अपने नाम किए हैं. उनका औसत 48.57 का रहा है. हरभजन ने श्रीलंका में एक बार पारी में पांच विकेट लिए. और एक बार मैच में 10 विकेट लिए हैं. श्रीलंका में उनका बेस्ट प्रदर्शन 102 रन देकर छह विकेट रहा. साल 2008 में उन्होंने गॉल टेस्ट की दूसरी पारी में यह प्रदर्शन किया था.
इस पेसर ईशांत शर्मा ने श्रीलंका में टेस्ट क्रिकेट में 26 विकेट लिए हैं. उनके और हरभजन सिंह के विकेट तो श्रीलंका में टेस्ट क्रिकेट में बराबर हैं लेकिन उन्होंने हरभजन सिंह से एक टेस्ट मैच कम खेला है. उन्होंने 9 टेस्ट मैचों की 16 पारियों में ये विकेट लिए हैं. उनका औसत 36.42 का रहा है. और एक बार उन्होंने पारी में पारी में पांच विकेट लिए.
श्रीलंका में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कोलंबो में सिंहली स्पोर्ट्स क्लब में साल 2015 में था. उन्होंने 15 ओवर में 54 रन देकर पांच विकेट लिए.
महान लेग स्पिनर अनिल कुंबले इस सूची में दूसरे नंबर पर हैं. कुंबले ने श्रीलंका में नौ मैचों की 13 पारियों में 30 विकेट लिए. उनका औसत 44.63 का रहा है. और उन्होंने एक बार पारी में पांच विकेट लिए हैं. श्रीलंका में कुंबले का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 24 ओवर में 87 रन देकर पांच विकेट है.
भारतीय टीम के पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं. उन्होंने श्रीलंका में छह मैचों की 12 पारियों में 38 विकेट लिए. उनका औसत 21.57 का है. उन्होंने तीन बार पारी में पांच विकेट लिए हैं. और एक बार मैच में 10 विकेट लिए हैं. श्रीलंका में उनका टेस्ट क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 46 रन देकर छह विकेट लिए हैं.