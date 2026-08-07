IND vs SL: श्रीलंका में टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज

इस पेसर ईशांत शर्मा ने श्रीलंका में टेस्ट क्रिकेट में 26 विकेट लिए हैं. उनके और हरभजन सिंह के विकेट तो श्रीलंका में टेस्ट क्रिकेट में बराबर हैं लेकिन उन्होंने हरभजन सिंह से एक टेस्ट मैच कम खेला है. उन्होंने 9 टेस्ट मैचों की 16 पारियों में ये विकेट लिए हैं. उनका औसत 36.42 का रहा है. और एक बार उन्होंने पारी में पारी में पांच विकेट लिए.

श्रीलंका में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कोलंबो में सिंहली स्पोर्ट्स क्लब में साल 2015 में था. उन्होंने 15 ओवर में 54 रन देकर पांच विकेट लिए.