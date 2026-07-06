भारत के लिए T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले स्पिनर, टॉप पर अक्षर पटेल, बाकी कौन

Published On Jul 06, 2026, 09:15 AM IST
Last UpdatedJul 06, 2026, 09:15 AM IST
अक्षर पटेल ने भारत के लिए एक खास मुकाम हासिल किया. बाएं हाथ के इस स्पिनर ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में यह उपलब्धि हासिल की.
शनिवार, 4 जुलाई को भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मैच खेला गया. इस मैच में भारत को चार विकेट से हार का सामना करना पड़ा. लेकिन भारतीय स्पिनर अक्षर पटेल ने इतिहास रच दिया. पटेल टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट पूरे करने वाले पहले भारतीय स्पिनर बन गए. उन्होंने इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक को ईशान किशन के हाथों कैच आउट करवाकर यह उपलब्धि हासिल की. मैनचेस्टर में खेले गए इस मैच में ब्रूक ने 15 गेंद पर 39 रन बनाए.
भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. और 7 विकेट पर 190 रन का स्कोर बनाया. लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही. उसके दोनों ओपनर खाता खोले बिना आउट हो गए. ब्रूक ने काउंटर अटैक किया लेकिन अक्षर पटेल ने उन्हें चलता किया. पटेल ने अपने निर्धारित चार ओवरों में 20 रन देकर एक विकेट हासिल किया. इसके साथ ही वह टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले भारतीय स्पिनर बन गए.
चलिए देखते हैं टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर.
रविचंद्रन अश्विन भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले स्पिनर्स में पांचवें नंबर पर हैं. दाएं हाथ के इस ऑफ स्पिनर के नाम 65 मैचों में 72 विकेट रहे. उनका औसत 23.22 और इकॉनमी रेट 6.90 का रहा. अश्विन ने टी20 इंटरनेशनल में दो बार पारी में चार विकेट लिए हैं.
वरुण चक्रवर्ती भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले स्पिनर्स की लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं. उन्होंने 47 मैचों में 74 विकेट लिए हैं. उनका इकॉनमी रेट 7.59 का है. चक्रवर्ती का औसत 16.89 का रहा. उन्होंने दो बार पारी में पांच विकेट और एक बार पारी में चार विकेट लिए हैं. चक्रवर्ती का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 17 रन देकर पांच विकेट है. जो उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ हासिल किए थे.
भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले स्पिनर्स में कुलदीप यादव का नंबर तीसरा है. उन्होंने 54 मैचों में 95 विकेट हासिल किए हैं. उनका औसत 13.74 का है और इकॉनमी रेट 6.95 का रहा है. कुलदीप ने दो बार पारी में पांच विकेट और तीन बार पारी में चार विकेट लिए हैं.
बाएं हाथ के इस कलाई के स्पिनर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 17 रन देकर पांच विकेट है. यह उन्होंने दिसंबर 2023 मे जोहान्सबर्ग में साउथ अफ्रीका के खिलाफ हासिल किए थे.
युजवेंद्र चहल भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले स्पिनर्स की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं. लंबे वक्त से भारतीय टीम से बाहर चल रहे इस स्पिनर ने 80 मैचो में 96 विकेट लिए हैं. उनका औसत 25.09 का रहा. और इकॉनमी रेट 8.19 का रहा. उन्होंने एक बार पारी में पांच विकेट और दो बार चार विकेट लिए.
उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 25 रन देकर छह विकेट है. जो उन्होंने साल 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ बेंगलुरु में हासिल किए थे.
अक्षर पटेल इस लिस्ट में सबसे आगे हैं. पटेल ने 98 मैचों की 91 पारियों में 100 विकेट पूरे कर लिए. बाएं हाथ के स्पिनर का औसत 21.59 और इकॉनमी रेट 7.37 का रहा. अक्षर ने अभी तक एक बार में भी पारी में चार विकेट लिए हैं. टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 9 रन देकर तीन विकेट है. यह प्रदर्शन उन्होंने कोलकाता में न्यूजीलैंड के खिलाफ हासिल किया था.