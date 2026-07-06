भारत के लिए T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले स्पिनर, टॉप पर अक्षर पटेल, बाकी कौन

भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. और 7 विकेट पर 190 रन का स्कोर बनाया. लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही. उसके दोनों ओपनर खाता खोले बिना आउट हो गए. ब्रूक ने काउंटर अटैक किया लेकिन अक्षर पटेल ने उन्हें चलता किया. पटेल ने अपने निर्धारित चार ओवरों में 20 रन देकर एक विकेट हासिल किया. इसके साथ ही वह टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले भारतीय स्पिनर बन गए.

चलिए देखते हैं टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर.