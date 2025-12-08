×

हॉटस्टार के करार टूटने के बाद आईसीसी का अगला कदम अब क्या होगा. यह देखना दिलचस्प होगा.

bharat.malhotra
By Bharat Malhotra Last Updated on - December 8, 2025 9:23 PM IST
आईसीसी के साथ जियो हॉटस्टार ने अपना अनुबंध समाप्त कर लिया है. आखिर मुकेश अंबानी की कंपनी ने ऐसा क्यों किया. और अब आईसीसी का अगला कदम क्या होगा.

ICC के लिए टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले बुरी खबर, मुकेश अंबानी की कंपनी ने लिया बड़ा फैसला, ₹ 380000000000 का है मामला

मुकेश अंबानी की कंपनी ने बड़ा फैसला लिया है. आईसीसी के साथ डील में 38 हजार करोड़ का नुकसान होने के बाद यह निर्णय लिया गया. हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ. और अंबानी की ओर से ऐसा क्यों किया गया.

मुकेश अंबानी के मालिकाना हक वाली जियोहॉस्टार को आईसीसी के साथ अपने प्रसारण अधिकार में 38 हजार करोड़ का नुकसान हुआ

मुकेश अंबानी की कंपनी जियोहॉस्टार को आईसीसी के साथ प्रसारण अधिकार में 38 हजार करोड़ का नुकसान हुआ. इकॉनमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जियो हॉटस्टार ने 2024 से 2027 के लिए आईसीसी के प्रसारण अधिकार हासिल किए थे.

मुकेश अंबानी की जियो अब टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले आईसीसी के साथ प्रसारण अधिकार खत्म करना चाहती है

मुकेश अंबानी की कंपनी जियो अब आईसीसी के साथ अब प्रसारण अधिकार जारी नहीं रखना चाहती. कंपनी 2026 के टी20 वर्ल्ड कप से पहले इसे खत्म करना चाहती है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी 2026 से हो रही है.

ICC अब नया प्रसारणकर्ता तलाश रही है, आईसीसी को उम्मीद 2.4 बिलियन डॉलर का हो सकता है करार

मुकेश अंबानी की कंपनी जियो से अनुबंध समाप्त होने के बाद आईसीसी अब नया प्रसारणकर्ता तलाश रही है. इकॉनमिक टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि आईसीसी 2.4 करोड़ अमेरिकी डॉलर के अनुबंध की उम्मीद कर रही है.

आईसीसी को 474 मिलियन डॉलर का फायदा पर जियो को हुआ नुकसान

रिपोर्ट के मुताबिक आईसीसी को साल 2024 में 474 मिलियन डॉलर यानी 42,70,24,46,700 रुपये का फायदा हुआ. वहीं मुकेश अंबानी की जियो को 12 हजार करोड़ का नुकसान हुआ.

टीम इंडिया साल 2024 के टी20 वर्ल्ड कप की चैंपियन, 2026 में खिताब बचाने उतरेगी

टीम इंडिया ने साल 2024 में टी20 वर्ल्ड कप जीता था. भारत ने रोहित शर्मा की कप्तानी में वेस्टइंडीज में खेले गए टूर्नामेंट के फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर 2007 के 17 साल टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीती थी.

मुकेश अंबानी की जियो को 7 हजार करोड़ रुपये का विज्ञापन घाटा हुआ

मुकेश अंबानी की जियो को विज्ञापनों के चलते 7 हजार करोड़ रुपये का घाटा हुआ. इसमें रियल मनी गेमिंग कंपनी पर लगे बैन की बड़ी भूमिका है.

भारत और श्रीलंका में होगा आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026

अगले साल फरवरी-मार्च में भारत और श्रीलंका में टी20 वर्ल्ड कप होगा. टूर्नामेंट की शुरुआत 7 फरवरी को होगी. टूर्नामेंट का फाइनल 8 मार्च 2026 को होगा. इस टूर्नामेंट में 20 टीमें भाग लेंगी.

