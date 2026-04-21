मुंबई इंडियंस की आईपीएल में सबसे बड़ी जीत

मुंबई के नाम ही आईपीएल के इतिहास में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड है. साल 2017 में अरुण जेटली स्टेडियम पर हुए मैच में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 146 रन से हराया था. मुंबई पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट पर 212 रन बनाए थे. इसके जवाब में दिल्ली की टीम सिर्फ 66 पर ऑल आउट हो गई थी. उस साल मुंबई ने खिताब जीता था.