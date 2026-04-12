नितीश राणा ही नहीं, कोहली- धोनी को भी अंपायर से भिड़ने की मिली है सजा, लगा है भारी जुर्माना

IPL Penality

दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज नितीश राणा को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ हुए मैच के दौरान अंपायर से भिड़ने की सजा दी गई है. राणा पर मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है, साथ ही आईपीएल के खिलाड़ियों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट के लेवल 1 को तोड़ने के लिए 1 डिमेरिट पॉइंट भी दिया गया है.

Nitish rana

यह घटना दिल्ली कैपिटल्स की पारी 19वें ओवर में हुई जब राणा की चौथे अंपायर से बहुत ज्यादा गर्मी में ट्रिस्टन स्टब्स के ग्लव बदलने के अनुरोध को मना करने पर लंबी बहस हुई, डीसी के हेड कोच हेमांग बदानी भी चौथे अंपायर से बात कर रहे थे. नितीश राणा अंपायर के फैसले से काफी गुस्से में थे. आईपीएल में अंपायर से भिड़ना या उनके फैसले पर असहमति जताना खिलाड़ियों को अक्सर महंगा पड़ता है. इससे पहले कई खिलाड़ियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है, जिसमें कई स्टार खिलाड़ी शामिल हैं.

MS Dhoni

एमएस धोनी (2019)

IPL 2019 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ आखिरी ओवर में नो-बॉल देने पर भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने मैदान में घुसकर अंपायर से बहस की थी, धोनी पर इसके बाद मैच फीस का 50 फीसदी जुर्माना लगाया था.

Rishabh Pant

ऋषभ पंत (2022)

भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज और आईपीएल 2022 में दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा रहे ऋषभ पंत मैच के नो-बॉल विवाद में अंपायर से बात करने और कोच को भेजने के लिए 100 फीसदी जुर्माना लगाया था. इस मैच के बाद असिस्टेंट कोच प्रवीण आमरे पर भी बैन लगा था.

Virat Kohli

विराट कोहली (2024)

भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली आईपीएल 2024 में अपना विकेट गंवाने के बाद गुस्से में अंपायर से बहस करते नजर आए थे. विराट कोहली पर इसके बाद मैच फीस का 50 फीसदी जुर्माना लगाया गया था.

Sanju Samson

संजू सैमसन (2024)

आईपीएल 2024 में राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा रहे संजू सैमसन को भी अंपायर से भिड़ना महंगा पड़ा है. विवादित आउट पर अंपायर के साथ लंबी बहस के बाद संजू सैमसन पर मैच फीस का 30 फीसदी जुर्माना लगाया गया था.

Abhishek Sharma

अभिषेक शर्मा (2026)

आईपीएल 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले गए मैच में विवादित कैच आउट होने के बाद अंपायर के फैसले पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद उन पर मैच फीस का 25 फीसदी जुर्माना लगाया गया था और एक डिमेरिट अंक भी दिया गया.

इनके अलावा कायरन पोलार्ड और क्विंटन डी कॉक जैसे खिलाड़ियों को भी अंपायर से भिड़ने की सजा मिली है. अंपायरिंग फैसले को मैदान पर चुनौती देना हमेशा महंगा साबित होता है. अक्सर Level 1 में 25-50 फीसदी फीस कटती है और डिमेरिट प्वॉइंट्स जमा होते हैं.