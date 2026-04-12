×

HomePhotos नितीश राणा ही नहीं, कोहली- धोनी को भी अंपायर से भिड़ने की मिली है सजा, लगा है भारी जुर्माना

नितीश राणा ही नहीं, कोहली- धोनी को भी अंपायर से भिड़ने की मिली है सजा, लगा है भारी जुर्माना

अंपायरिंग फैसले को मैदान पर चुनौती देना हमेशा महंगा साबित होता है. अक्सर Level 1 में 25-50 फीसदी फीस कटती है और डिमेरिट प्वॉइंट्स जमा होते हैं.

akhilesh.tripathi
By Akhilesh Tripathi Last Updated on - April 12, 2026 5:14 PM IST
IPL Penality

IPL Penality

दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज नितीश राणा को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ हुए मैच के दौरान अंपायर से भिड़ने की सजा दी गई है. राणा पर मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है, साथ ही आईपीएल के खिलाड़ियों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट के लेवल 1 को तोड़ने के लिए 1 डिमेरिट पॉइंट भी दिया गया है.

Nitish rana
Nitish rana

यह घटना दिल्ली कैपिटल्स की पारी 19वें ओवर में हुई जब राणा की चौथे अंपायर से बहुत ज्यादा गर्मी में ट्रिस्टन स्टब्स के ग्लव बदलने के अनुरोध को मना करने पर लंबी बहस हुई, डीसी के हेड कोच हेमांग बदानी भी चौथे अंपायर से बात कर रहे थे. नितीश राणा अंपायर के फैसले से काफी गुस्से में थे. आईपीएल में अंपायर से भिड़ना या उनके फैसले पर असहमति जताना खिलाड़ियों को अक्सर महंगा पड़ता है. इससे पहले कई खिलाड़ियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है, जिसमें कई स्टार खिलाड़ी शामिल हैं.

MS Dhoni
MS Dhoni

एमएस धोनी (2019)

IPL 2019 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ आखिरी ओवर में नो-बॉल देने पर भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने मैदान में घुसकर अंपायर से बहस की थी, धोनी पर इसके बाद मैच फीस का 50 फीसदी जुर्माना लगाया था.

Rishabh Pant
Rishabh Pant


ऋषभ पंत (2022)

भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज और आईपीएल 2022 में दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा रहे ऋषभ पंत मैच के नो-बॉल विवाद में अंपायर से बात करने और कोच को भेजने के लिए 100 फीसदी जुर्माना लगाया था. इस मैच के बाद असिस्टेंट कोच प्रवीण आमरे पर भी बैन लगा था.

Virat Kohli
Virat Kohli

विराट कोहली (2024)

भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली आईपीएल 2024 में अपना विकेट गंवाने के बाद गुस्से में अंपायर से बहस करते नजर आए थे. विराट कोहली पर इसके बाद मैच फीस का 50 फीसदी जुर्माना लगाया गया था.

Sanju Samson
Sanju Samson

संजू सैमसन (2024)

आईपीएल 2024 में राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा रहे संजू सैमसन को भी अंपायर से भिड़ना महंगा पड़ा है. विवादित आउट पर अंपायर के साथ लंबी बहस के बाद संजू सैमसन पर मैच फीस का 30 फीसदी जुर्माना लगाया गया था.

Abhishek Sharma
Abhishek Sharma

अभिषेक शर्मा (2026)

आईपीएल 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले गए मैच में विवादित कैच आउट होने के बाद अंपायर के फैसले पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद उन पर मैच फीस का 25 फीसदी जुर्माना लगाया गया था और एक डिमेरिट अंक भी दिया गया.

इनके अलावा कायरन पोलार्ड और क्विंटन डी कॉक जैसे खिलाड़ियों को भी अंपायर से भिड़ने की सजा मिली है. अंपायरिंग फैसले को मैदान पर चुनौती देना हमेशा महंगा साबित होता है. अक्सर Level 1 में 25-50 फीसदी फीस कटती है और डिमेरिट प्वॉइंट्स जमा होते हैं.

Latest news

sanju-samson-csk-century

IPL 2026: 'मैदान नहीं छोड़ना चाहता था', विजयी शतक लगाने के बाद बोले संजू सैमसन

By Bharat Malhotra
lsg-vs-gt-4

LSG vs GT Live Score: लखनऊ की आधी टीम पवेलियन लौटी, गुजरात के गेंदबाजों का दबदबा

By Akhilesh Tripathi
ruturaj-gaikwad-captaincy

चेन्नई की जीत का जश्न हुआ फीका, कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ पर लगा भारी जुर्माना

By Akhilesh Tripathi
virat-rohit-rcb-vs-mi

MI vs RCB की टक्कर में विराट और रोहित पर रहेगी नजर, दोनों बल्लेबाजों का ऐसा है रिकॉर्ड

By Bharat Malhotra
ipl-2026-4

IPL 2026: सुपर संडे में 2 रोमांचक मुकाबले, LSG vs GT और MI vs RCB के बीच होगी भिड़ंत

By Bharat Malhotra

Trending This Week

bcci-naman-awards-winners

BCCI Naman Awards 2026: शुभमन गिल- स्मृति मंधाना सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर, देखें विजेताओं की पूरी लिस्ट

ban-vs-pak-3rd-odi

BAN VS PAK: सलमान आगा का शतक भी काम नहीं आया, पाकिस्तान की बांग्लादेश में भारी 'बेइज्जती'

pakistan-cricket-team-82

आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में दो बार भारत को हराने वाले इकलौते पाकिस्तानी कप्तान ने लिया संन्यास

kuldeep-yadav-wedding-2

शादी के बंधन में बंधे कुलदीप और वंशिका, बाराती बने साथी खिलाड़ी, देखें तस्वीरें और वीडियो

Photos More in photos

ipl-unique-records

अलग-अलग टीमों से सबसे ज्यादा IPL मैच खेलने वाले खिलाड़ी, टॉप पर विदेशी या इंडियन, लिस्ट भी देख लो

mukul-choudhary-lsg

कौन हैं मुकुल चौधरी ? 21 साल के खिलाड़ी, जिसने अकेले KKR को किया पस्त

shubman-gill-fined

IPL 2026: शुभमन गिल ने की श्रेयस अय्यर वाली गलती, लग गया भारी जुर्माना

icl-history

IPL से पहले था ICL: इंडियन क्रिकेट लीग ने की थी टी20 लीग की धमाकेदार शुरुआत, पर आखिर क्यों हुआ यह बंद

ishan-vaibhav-yusuf-fastest-50-ipl

IPL के इतिहास में 10 सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज, भारतीयों का चलता है सिक्का

green-18

तीन मैच में सिर्फ 24 रन, 25.20 करोड़ के खिलाड़ी ने बढ़ाई केकेआर की टेंशन