IPL इतिहास के पांच सबसे महंगे अनकैप्ड प्लेयर्स, प्रशांत वीर- कार्तिक शर्मा ने रचा इतिहास

आईपीएल 2026 के ऑक्शन में भारतीय अनकैप्ड प्लेयर्स प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा पर जमकर पैसे बरसे.

akhilesh.tripathi
By Akhilesh Tripathi Last Updated on - December 16, 2025 7:38 PM IST
IPL Expensive Uncapped players

IPL Expensive Uncapped players

Most expensive uncapped players in IPL history: आईपीएल 2026 के ऑक्शन में भारतीय अनकैप्ड प्लेयर्स प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा पर जमकर पैसे बरसे. वह आईपीएल ऑक्शन के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी भी बने. आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ियों की लिस्ट…

Prashant Veer
Prashant Veer

01. प्रशांत वीर

प्रशांत वीर को चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम ने 14.20 करोड़ में खरीदा. वह आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी भी बने हैं.

Kartik Sharma
Kartik Sharma

01. कार्तिक शर्मा

कार्तिक शर्मा का नाम इस लिस्ट में संयुक्त रुप से पहले नंबर पर है. कार्तिक शर्मा पर भी चेन्नई सुपरकिंग्स ने आईपीएल 2026 के ऑक्शन में 14.20 करोड़ की बोली लगाई. प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा संयुक्त रुप से सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ियों की लिस्ट में टॉप पर हैं.

Avesh khan
Avesh khan

02. आवेश खान

आवेश खान का नाम इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है. आवेश खान को साल 2022 में लखनऊ सुपरजायंट्स ने 10 करोड़ रुपए में खरीदा था.

Krishnappa Gowtham
Krishnappa Gowtham

03. कृष्णप्पा गौतम

कृष्णप्पा गौतम का नाम लिस्ट में तीसरे नंबर पर है. चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम ने साल 2021 में उन्हें 9. 25 करोड़ में खरीदा था.

Shahrukh Khan
Shahrukh Khan

04. शाहरुख खान

शाहरुख खान का नाम इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है. शाहरुख खान को पंजाब किंग्स ने साल 2022 में नौ करोड़ में खरीदा था.

Rahul Tewatia
Rahul Tewatia

04. राहुल तेवतिया

राहुल तेवतिया इस लिस्ट में संयुक्त रुप से चौथे नंबर पर हैं. राहुल तेवतिया को आईपीएल ऑक्शन 2022 में गुजरात टाइटंस की टीम ने नौ करोड़ रुपए में खरीदा था.

Krunal pandya
Krunal pandya

05. क्रुणाल पांड्या

भारतीय ऑलराउंडर क्रुणाल पांड्या का नाम लिस्ट में पांचवें नंबर पर है. क्रुणाल पांड्या को साल 2018 में मुंबई इंडियंस ने 8.80 करोड़ में खरीदा था.

