प्रियांश आर्य- कूपर कोनोली के बीच रिकॉर्ड साझेदारी

प्रियांश आर्य (37 बॉल में 93 रन) और कूपर कोनोली (46 बॉल में 87 रन) ने इस मैच में 182 रन की साझेदारी की. प्रियांश आर्य ने अपनी पारी में चार चौके और नौ छक्के लगाए. वहीं कूपर कोनोली की पारी में आठ चौके और सात छक्के शामिल थे. यह आईपीएल में लखनऊ सुपरजायंट्स के खिलाफ किसी भी विकेट लिए सबसे बड़ी साझेदारी है. इससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और ट्रैविस हेड के नाम 2024 में 167 रन की नाबाद साझेदारी का रिकॉर्ड था.