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श्रेयस अय्यर को बीसीसीआई ने दी भारी सजा, यह गलती पड़ी महंगी

पंजाब ने गुजरात टाइटंस को छह विकेट से हराकर आईपीएल 2026 में जीत के साथ शुरुआत की है. पंजाब किंग्स की टीम के लिए कूपर कॉनली ने धमाकेदार पारी खेली.

akhilesh.tripathi
By Akhilesh Tripathi Last Updated on - April 1, 2026 2:08 PM IST
Shreyas Iyer PBKS

Shreyas Iyer PBKS

Shreyas Iyer fined: आईपीएल 2026 में मंगलवार को पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस की टीम आमने- सामने हुई. पंजाब किंग्स की टीम ने रोमांचक मुकाबले में गुजरात टाइटंस को तीन विकेट से हरा दिया. पंजाब किंग्स की टीम को जीत के बाद बड़ा झटका लगा, जब टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर को बीसीसीआई ने भारी सजा दी.

Punjab vs Gujarat
Punjab vs Gujarat

श्रेयस अय्यर पर 12 लाख रुपए का जुर्माना

पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर पर गुजरात टाइटन्स के खिलाफ मंगलवार को खेले गए आईपीएल मैच के दौरान स्लो ओवर रेट के लिए 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

Shreyas Iyer Punjab Kings
Shreyas Iyer Punjab Kings

आईपीएल की तरफ से जारी किया गया बयान

आईपीएल ने एक विज्ञप्ति में कहा, आईपीएल की न्यूनतम ओवर रेट से जुड़ी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के तहत यह उनकी टीम का इस सत्र का पहला अपराध था, इसलिए अय्यर पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया.

Shreyas Iyer
Shreyas Iyer


तय समय पर नहीं पूरा हो सका 20 ओवर

श्रेयस अय्यर ने मैच के दौरान बड़ी गलती की. पंजाब किंग्स के कप्तान ने तय समय के अंदर 20 ओवर का कोटा पूरा नहीं किया, इसकी वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है.

Shreyas Iyer fined
Shreyas Iyer fined

दुबारा हुई गलती तो बढ़ेगा जुर्माना

श्रेयस अय्यर अब आगे मैच में यह गलती करते हैं तो उन पर 24 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा. साथ ही टीम के अन्य खिलाड़ियों को भी इसका खामियाजा भुगतना होगा. बाकी खिलाड़ियों पर छह लाख रुपए या उनकी मैच फीस का 25 फीसदी जुर्माना लगाया जाएगा. अय्यर अगर इसके बाद तीसरी गलती भी करते हैं तो उन पर एक मैच का बैन भी लगाया जा सकता है.

Cooper Connolly
Cooper Connolly

विजयकुमार, चहल और कूपर कॉनली ने दिलाई पंजाब को जीत

तेज गेंदबाज वैशाक विजयकुमार और लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने मिलकर पांच विकेट लिए, जिससे पंजाब ने गुजरात टाइटन्स को छह विकेट पर 162 रन पर रोक दिया. पंजाब ने 19.1 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया, ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज कूपर कॉनली ने 44 गेंदों पर नाबाद 72 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई.

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