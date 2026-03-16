एक और भारतीय क्रिकेटर ने गुपचुप रचाई शादी, जानें क्या करती है दुल्हनियां ?

Yash Dayal Wedding

Yash Dayal Wedding: आरसीबी के तेज गेंदबाज यश दयाल ने गुपचुप तरीके से शादी रचा ली है. यश दयाल ने पिछले महीने उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक निजी समारोह में कंटेंट क्रिएटर श्वेता पुंडीर से शादी कर ली.

Yash dayal Marriage

यश दयाल ने कंटेंट क्रिएटर श्वेता पुंडीर से शादी की

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के तेज़ गेंदबाज़ यश दयाल ने पिछले महीने उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक निजी समारोह में कंटेंट क्रिएटर श्वेता पुंडीर से शादी कर ली.

Shweta Pundir

चार फरवरी को हुई थी शादी

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह शादी 4 फरवरी को हुई थी और इसमें केवल करीबी परिवार के सदस्य और रिश्तेदार ही शामिल हुए थे. हालांकि इस जोड़े ने सोशल मीडिया पर शादी के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है.

Yash dayal Shweta Pundir

श्वेता पुंडीर ने इंस्टाग्राम पर शेयर की रील

श्वेता पुंडीर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर यश दयाल के साथ बिताए पलों का एक छोटा सा वीडियो रील शेयर किया है. इस रील पर फैंस दोनों को शादी की बधाई दे रहे हैं.

Shweta Pundir work

क्या करती है श्वेता पुंडीर ?

श्वेता पुंडीर दिल्ली की एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और ब्लॉगर हैं, जिनके इंस्टाग्राम पर 590k से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं.वह सोशल मीडिया पर फैंस के लिए वीडियो और फोटो शेयर करती रहतीं हैं. श्वेता पुंडीर ने इंटरकॉन्टिनेंटल लेजेंड्स लीग के लिए एक ब्रॉडकास्टर के तौर पर भी काम किया है और एक बड़ा फॉलोअर बेस बनाया है.

Yash dayal RCB

यश दयाल ने दो फ्रेंचाइजी के साथ जीता है आईपीएल खिताब

यश दयाल ने घरेलू क्रिकेट और इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में एक भरोसेमंद बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज़ के तौर पर धीरे-धीरे अपनी पहचान बनाई है. उन्हें पहली बार 2022 सीज़न के लिए गुजरात टाइटन्स की तरफ से चुने जाने के बाद पहचान मिली, जहां वे उस टीम का हिस्सा थे जिसने फ्रेंचाइज़ी के पहले ही सीज़न में खिताब जीता था. 2024 सीज़न से पहले वह RCB में शामिल हो गए और टीम के तेज़ गेंदबाज़ी आक्रमण का हिस्सा बना रहा, वह उस RCB टीम का भी हिस्सा था जिसने पिछले साल अपना पहला IPL खिताब जीता था. आगामी IPL 2026 से पहले फ्रेंचाइज़ी ने दयाल को रिटेन किया है जो 28 मार्च से शुरू होगा.

Yash Dayal IPL

यश दयाल पर लगे हैं गंभीर आरोप

मैदान के बाहर यश दयाल अपने ऊपर लगे आरोपों से जुड़े कानूनी मामलों में उलझे रहे हैं. उन पर रेप का आरोप भी लगा है. इस साल जनवरी में, राजस्थान हाई कोर्ट ने उन्हें एक मामले में अग्रिम ज़मानत दे दी थी, जबकि इससे पहले निचली अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी, यह मामला अभी भी कानूनी प्रक्रिया में है.

Yash Dayal India

भारत के लिए डेब्यू का इंतजार

उनके लगातार अच्छे प्रदर्शन के कारण उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज़ के लिए भारतीय टीम में पहली बार जगह मिली, हालांकि उन्होंने अभी तक अपना अंतरराष्ट्रीय डेब्यू नहीं किया है.