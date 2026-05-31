GT vs RCB: आरसीबी के इन 5 खिलाड़ियों से बचकर रहना चाहेगी गुजरात, सभी का फॉर्म है जबरदस्त

गुजरात टाइटंस के लिए फाइनल में सबसे बड़ा खतरा विराट कोहली होंगे. कोहली का इस सीजन फॉर्म शानदार रहा है और वह 15 मुकाबलों में 600 रन बना चुके हैं. पहले क्वालीफायर में जीटी के खिलाफ विराट बेहतरीन लय में दिखाई थे और उन्होंने 25 गेंदों में 43 रनों की दमदार पारी खेली थी. नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में अगर कोहली का बल्ला चला, तो जीटी के लिए राह मुश्किल हो सकती है.