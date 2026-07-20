ENG vs IND: रोहित शर्मा ने तोड़े सचिन के कई रिकॉर्ड, बल्ले से मचाया तहलका

रोहित ने लॉर्ड्स में 39 साल 80 दिन की उम्र में सेंचुरी लगाई. वह वनडे में शतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बन गए. उन्होंने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ा. सचिन ने बांग्लादेश के खिलाफ मीरपुर में साल 2012 में 38 साल 327 दिन की उम्र में शतक लगाया था. वहीं सुनील गावस्कर ने अपने वनडे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का एकमात्र शतक 38 साल 113 दिन की उम्र में नागपुर में 1987 में न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक लगाया था.