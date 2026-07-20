ENG vs IND: रोहित शर्मा ने तोड़े सचिन के कई रिकॉर्ड, बल्ले से मचाया तहलका

Published On Jul 20, 2026, 03:49 AM IST
Last UpdatedJul 20, 2026, 03:49 AM IST
रोहित शर्मा पर इस मैच से पहले कई सवाल उठ रहे थे. लेकिन रोहित ने कमाल की सेंचुरी से सभी सवालों का जवाब दे दिया.
भारत को इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के आखिरी मैच में हार का सामना करना पड़ा. भारतीय टीम के सामने 388 रन का टारगेट था लेकिन टीम इंडिया सात विकेट पर 360 रन तक ही पहुंच पाई. इस मैच में रोहित शर्मा ने 138 रन की पारी खेली. रोहित के वनडे करियर पर कई सवाल उठ रहे थे लेकिन भारतीय टीम के इस पूर्व कप्तान ने आलाचकों को करारा जवाब दिया.
39 साल के रोहित शर्मा ने इस मैच में कई कीर्तिमान रचे. दाएं हाथ के इस सलामी बल्लेबाज ने कई कीर्तिमान रचे. 39 साल का यह बल्लेबाज बहुत ही आक्रामक अंदाज में नजर आया. उन्होंने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड भी तोड़े.
रोहित ने लॉर्ड्स में 39 साल 80 दिन की उम्र में सेंचुरी लगाई. वह वनडे में शतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बन गए. उन्होंने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ा. सचिन ने बांग्लादेश के खिलाफ मीरपुर में साल 2012 में 38 साल 327 दिन की उम्र में शतक लगाया था. वहीं सुनील गावस्कर ने अपने वनडे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का एकमात्र शतक 38 साल 113 दिन की उम्र में नागपुर में 1987 में न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक लगाया था.
रोहित शर्मा का बतौर ओपनर यह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 46वां शतक था. उन्होंने सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया. सचिन तेंदुलकर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 45 शतक बतौर ओपनर बनाए थे. सचिन के बतौर ओपनर सभी 45 शतक वनडे में आए थे. सभी फॉर्मेट में ओपनर में बतौर सबसे ज्यादा शतक डेविड वॉर्नर ने लगाए हैं. वॉर्नर ने 49 शतक लगाए थे. वहीं क्रिस गेल ने 42 और सनथ जयसूर्या ने 41 शतक बतौर ओपनर लगाए थे.
इंग्लैंड के खिलाफ इस मैच में रोहित शर्मा ने कमाल का शतक लगाया. और इसके साथ ही वह इंग्लैंड में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले विदेशी बल्लेबाजों में दूसरे नंबर पर आ गए. ऑस्ट्रेलिया के सर डॉन ब्रैडमैन ने 11 शतक इंग्लैंड में लगाए. यह रोहित का इंग्लैंड में 10वां अंतरराष्ट्रीय शतक था. और वेस्टइंडीज के विवियन रिचर्ड्स ने इंग्लैंड ने 9 शतक लगाए थे.
रोहित शर्मा ने जो सेंचुरी लगाई. यह ODI में लॉर्ड्स के मैदान पर किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा लगाया गया पहला शतक था. इससे पहले किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा सबसे बड़ा स्कोर 90 रन था जो सौरभ गांगुली ने बनाया था.
रोहित शर्मा का इंग्लैंड में वनडे इंटरनेशनल में यह 8वां शतक था. वह वनडे इंटरनेशनल में किसी एक देश में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं. इस शतक के साथ रोहित ने सचिन तेंदुलकर (भारत), सईद अनवर (पाकिस्तान), एबी डिविलियर्स (साउथ अफ्रीका) और क्विंटन डिकॉक (साउथ अफ्रीका) को पीछे छोड़ दिया. इन सबने किसी एक देश में 7 वनडे शतक लगाए थे.
रोहित शर्मा ने इंग्लैंड में वनडे इंटरनेशनल में 1500 रन पूरे कर लिए. वह इंग्लैंड की धरती पर वनडे इंटरनेशनल में 1500 रन पूरे करने वाले पहले विदेशी बल्लेबाज हैं. उनके नाम अब 1603 रन हो गए हैं. वहीं विराट कोहली इस मौके से चूक गए. कोहली दूसरे नंबर पर हैं जिनके नाम इंग्लैंड में 1493 रन हैं.