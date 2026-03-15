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क्रिस गेल या रोहित शर्मा, कौन है T20 का सर्वश्रेष्ठ ओपनर, विराट कोहली का जवाब चौंका देगा

क्रिस गेल और रोहित शर्मा ने टी-20 में बतौर ओपनर खेलते हुए कई धमाकेदार पारी खेली है.

akhilesh.tripathi
By Akhilesh Tripathi Last Updated on - March 15, 2026 7:48 PM IST
Virat Kohli

Virat Kohli

वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल और भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा की गिनती दुनिया के विस्फोटक बल्लेबाजों में की जाती है. दोनों का बतौर ओपनर टी-20 क्रिकेट में शानदार रिकॉर्ड है. भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने रोहित और गेल में सर्वश्रेष्ठ टी-20 ओपनर कौन है, इसे लेकर अपना जवाब दिया है. विराट कोहली का जवाब लोगों को हैरान भी कर सकता है.

Chris Gayle
Chris Gayle

क्रिस गेल के नाम है टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड

वेस्टइंडीज के पूर्व ओपनर गेल के नाम टी20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है. गेल ने टी20 फॉर्मेट में खेली 455 पारियों में 144 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 14,562 रन बनाए हैं. वहीं टी20 इंटरनेशनल में खेली 75 पारियों में गेल ने 1899 रन बनाए हैं.

Chris Gayle T20 Opener
Chris Gayle T20 Opener

आईपीएल में क्रिस गेल ने जड़े हैं छह शतक

आईपीएल में भी गेल का रिकॉर्ड कमाल का रहा है. गेल ने इंडियन प्रीमियर लीग में खेले 142 मुकाबलों में 4,965 रन बनाए हैं. आईपीएल में उन्होंने 6 शतक और 31 अर्धशतक लगाए हैं. आईपीएल में सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड भी क्रिस गेल के नाम दर्ज है, उन्होंने साल 2013 में पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 66 गेंदों में 175 रनों की नाबाद पारी खेली थी.

Rohit Sharma India
Rohit Sharma India


टी-20 में रोहित के नाम है 11 हजार से ज्यादा रन

वहीं, रोहित शर्मा ने 159 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में 140 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 4,231 रन बनाए हैं. रोहित ने इस फॉर्मेट में 5 शतक और 32 अर्धशतक लगाए हैं. रोहित के नाम टी-20 क्रिकेट में 11 हजार से ज्यादा रन है.

Rohit Sharma IPL
Rohit Sharma IPL

आईपीएल में रोहित ने बनाए हैं सात हजार से ज्यादा रन

आईपीएल में खेले 272 मुकाबलों में रोहित ने 132 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 7046 रन बनाए हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में रोहित ने 2 शतक और 47 अर्धशतक लगाए हैं.

Virat Kohli Chris Gayle
Virat Kohli Chris Gayle

विराट कोहली ने गेल को बताया सर्वश्रेष्ठ ओपनर

विराट कोहली ने क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट का सर्वश्रेष्ठ सलामी बल्लेबाज क्रिस गेल को बताया है. कोहली ने रोहित शर्मा के ऊपर क्रिस गेल को तरजीह दी है.क्रिस गेल आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की तरफ से कोहली के साथ खेल चुके हैं.

Virat Gayle
Virat Gayle

आरसीबी ने शेयर किया वीडियो

रविवार को आरसीबी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ‘एक्स’ पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें विराट कोहली मजेदार गेम का हिस्सा बने. विराट को अलग-अलग टी20 ओपनर्स में से बेहतर खिलाड़ी चुनना था, उन्होंने शुरुआत में सुनील नरेन और एडम गिलक्रिस्ट में से पूर्व कंगारू विकेटकीपर-बल्लेबाज को चुना. इसके बाद गिलक्रिस्ट और ट्रेविस हेड में से विराट ने हेड को बेहतर टी20 ओपनर बताया. गेम के अंतिम पड़ाव में कोहली से रोहित शर्मा और क्रिस गेल में से किसी एक बल्लेबाज को चुनने को कहा गया, थोड़ी देर सोचने के बाद विराट ने गेल को रोहित से बेहतर टी20 सलामी बल्लेबाज बताया.

RCB Champion
RCB Champion

28 मार्च से आईपीएल 2026 की होगी शुरुआत

आईपीएल 2026 में आरसीबी अपने अभियान का आगाज 28 मार्च को एम. चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ करेगी. विराट कोहली से आरसीबी को इस सीजन भी दमदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी. विराट का प्रदर्शन आईपीएल 2025 में शानदार रहा था, और उन्होंने 15 मुकाबलों में 144 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 657 रन बनाए थे.

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