सबसे ज्यादा IPL ट्रॉफी जीतने वाले प्लेयर्स, क्रुणाल पांड्या की खास लिस्ट में एंट्री

आरसीबी की टीम ने गुजरात टाइटंस को पांच विकेट से हराकर आईपीएल 2026 का खिताब अपने नाम किया. आरसीबी की टीम ने लगातार दूसरा आईपीएल खिताब जीता है. आरसीबी की जीत के बाद टीम के ऑलराउंडर क्रुणाल पांड्या सबसे ज्यादा आईपीएल खिताब जीतने वाले खिलाड़ियों की खास लिस्ट में शामिल हो गए हैं. सबसे ज्यादा आईपीएल खिताब जीतने वाले प्लेयर्स