Sachin vs Rohit: 285 वनडे बाद सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा के आंकड़े क्या कहते हैं

रोहित शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के तीसरे मैच में शानदार हाफ-सेंचुरी लगाई. यह वनडे में ओपनिंग करते हुए उनकी 196वीं पारी थी. और वह इस फॉर्मेट में ओपनिंग करते हुए सबसे ज्यादा बार 50+ स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बन गए. उन्होंने 196वीं पारी में 71वीं बार 50 से ज्यादा का स्कोर बनाया. सचिन ने 196 पारी बाद 70 बार फिफ्टी प्लस स्कोर बनाया था. हम देखते हैं सचिन तेंदुलकर बनाम रोहित शर्मा 285 मैचों के बाद आंकड़े कैसे हैं.