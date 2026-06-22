Sachin vs Rohit: 285 वनडे बाद सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा के आंकड़े क्या कहते हैं

Published On Jun 22, 2026, 11:59 AM IST
Last UpdatedJun 22, 2026, 11:59 AM IST
सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा के वनडे करियर में एक बात जो सबसे ज्यादा कॉमन है वह है ओपनिंग के बाद उनके करियर में आई रफ्तार. और ओपनिंग मे उनका रिकॉर्ड
रोहित शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के तीसरे मैच में शानदार हाफ-सेंचुरी लगाई. यह वनडे में ओपनिंग करते हुए उनकी 196वीं पारी थी. और वह इस फॉर्मेट में ओपनिंग करते हुए सबसे ज्यादा बार 50+ स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बन गए. उन्होंने 196वीं पारी में 71वीं बार 50 से ज्यादा का स्कोर बनाया. सचिन ने 196 पारी बाद 70 बार फिफ्टी प्लस स्कोर बनाया था. हम देखते हैं सचिन तेंदुलकर बनाम रोहित शर्मा 285 मैचों के बाद आंकड़े कैसे हैं.
रोहित शर्मा ने अपने वनडे करियर में अभी तक कुल 285 मैच खेले हैं. इन मैचों की 277 पारियों में रोहित ने 48.83 के औसत से 11720 रन बनाए हैं. रोहित ने अपने वनडे करियर में कुल 33 शतक लगाए हैं और साथ ही उनके बल्ले से 62 अर्धशतक निकले हैं.
ओपनिंग की बात करें तो रोहित शर्मा ने 198 मैचों में पारी का आगाज किया है. और 196 पारियों में 54.43 के औसत से 9690 रन बनाए हैं. उन्होंने 31 सेंचुरी और 49 हाफ-सेंचुरी लगाई हैं.
वहीं अपने करियर के पहले 285 मैचों में सचिन ने 277 पारियों में 11057 रन बनाए थे. इसमें उनका सर्वाधिक स्कोर 186 रन नाबाद रहा. सचिन ने 44.05 के औसत से बल्लेबाजी की. और उनका स्ट्राइक-रेट 86.68 का रहा. सचिन ने पहले 285 मैचों में 31 सेंचुरी और 55 हाफ सेंचुरी लगाईं.
वहीं इन मैचों में अगर ओपनिंग की बात करें तो सचिन ने करियर के पहले 285 मैचों में से 195 बार ओपनिंग की. इस दौरान 192 पारियों में 49.05 के औसत से 8731 रन बनाए. इसमें 30 सेंचुरी और 38 हाफ सेंचुरी शामिल रही. उनका स्ट्राइक-रेट भी 90.01 का रहा.
सचिन का वनडे में ओपनिंग में कुल रिकॉर्ड की बात करें तो सचिन ने 344 मैचों में पारी का आगाज किया और 15310 रन बनाए. उनका सर्वाधिक स्कोर नाबाद 200 रन रहा. उनका बल्लेबाजी औसत ओपनिंग में 48.29 का रहा. उनका स्ट्राइक रेट 88.14 का रहा. उन्होंने 45 शतक और 75 अर्धशतक लगाए हैं.
सचिन तेंदुलकर वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. सचिन ने इस फॉर्मेट के 463 मैचों की 452 पारियों में 18426 रन बनाए हैं. उनका बल्लेबाजी औसत 44.83 का रहा है. और स्ट्राइक-रेट 86.23. सचिन ने इस फॉर्मेट में 49 सेंचुरी और 96 हाफ-सेंचुरी लगाईं.
सचिन और रोहित के 285 वनडे इंटरनेशनल मैचों के बाद वनडे इंटरनेशनल में आंकड़े कैसे हैं.