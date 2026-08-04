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भारत और श्रीलंका के टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

Edited By : Bharat Malhotra | Aug 04, 2026, 08:13 AM IST

Published On Aug 04, 2026, 08:13 AM IST

Last UpdatedAug 04, 2026, 08:13 AM IST

भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन से हैं.

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भारत और श्रीलंका में टेस्ट में सबसे ज्यादा रन

भारत और श्रीलंका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का आगाज 15 अगस्त से हो रहा है. दो मैचों की सीरीज का पहला मैच गॉल में खेला जाएगा. हम देखते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन से हैं. अगर आप रिकॉर्ड की बात करें तो मौजूदा टीम में से कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो इस टॉप 7 बल्लेबाजों की लिस्ट का हिस्सा हो.

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सचिन तेंदुलकर

सचिन तेंदुलकर भारत और श्रीलंका के बीच सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में सबसे ऊपर हैं. तेंदुलकर ने श्रीलंका के खिलाफ 25 टेस्ट मैचों की 36 पारियों में 1995 रन बनाए. तेंदुलकर का औसत श्रीलंका के खिलाफ 60.45 का रहा. उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 9 शतक और 6 अर्धशतक लगाए. उनका श्रीलंका के खिलाफ उनका सर्वाधिक स्कोर 203 रन रहा.

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महेला जयवर्धने

श्रीलंका के स्टार बल्लेबाज महेला जयवर्धने भारत और श्रीलंका के बीच हुए टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे पायदान पर हैं. जयवर्धने ने भारत के खिलाफ 18 टेस्ट मैचों में 1822 रन बनाए. जयवर्धने को भारतीय गेंदबाजी खूब रास आई. उनका औसत भारत के खिलाफ 67.48 का रहा. भारत के खिलाफ उन्होंने छह शतक और 8 अर्धशतक लगाए. भारत के खिलाफ उनका सर्वाधिक स्कोर 275 रन का रहा.

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राहुल द्रविड़

भारतीय बल्लेबाजी की दीवार कहे जाने वाले राहुल द्रविड़ भी इस सूची में रहे. द्रविड़ ने श्रीलंका के खिलाफ 20 टेस्ट मैच खेले और 48.64 के औसत से 1508 रन बनाए. द्रविड़ ने श्रीलंका के खिलाफ तीन शतक और नौ अर्धशतक लगाए. श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैचों में उनका सर्वाधिक स्कोर 177 रन का रहा.

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कुमार संगाकारा

बाएं हाथ के विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार संगाकारा ने भी भारतीय टीम के खिलाफ काफी रन बटोरे. उन्होंने भारत के खिलाफ 52.00 के औसत से 1352 रन बनाए. इसमें पांच शतक और 2 अर्धशतक शामिल रहे.

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अरविंद डि सिल्वा

श्रीलंका के महानतम बल्लेबाजों में शुमार अरविंद डि सिल्वा ने भारत के खिलाफ 19 टेस्ट मैचों की 32 पारियों में 1252 रन बनाए. उनका औसत 41.73 का रहा. डि सिल्वा ने भारत के खिलाफ टेस्ट ्करिकेट में पांच सेंचुरी और तीन हाफ सेंचुरी लगाईं. भारत के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में उनका सर्वाधिक स्कोर 148 रन का रहा.

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वीरेंद्र सहवाग

भारत के आक्रामक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने श्रीलंका के खइलाफ 11 टेस्ट मैच खेले. सहवाग ने हालांकि कई मौकों पर कहा है कि उन्हें मुरलीधरन का सामना करने में काफी दिक्कत होती थी लेकिन श्रीलंका के खिलाफ उनका रिकॉर्ड कमाल का है. सहवाग ने 72.88 के औसत से श्रीलंका के खिलाफ 1239 रन बनाए. श्रीलंका के खिलाफ उनका सर्वाधिक स्कोर 293 रन का रहा है. इसमें पांच सेंचुरी और तीन हाफ सेंचुरी शामिल रहीं.

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मोहम्मद अजहरुद्दीन

भारत के पूर्व कप्तान अजहरुद्दीन ने श्रीलंका के खिलाफ 17 मैचों में 1215 रन बनाए. इसमें 5 सेंचुरी और 4 हाफ सेंचुरी शामिल थीं. उनका औसत श्रीलंका के खिलाफ 55.22 का रहा. श्रीलंका के खिलाफ उनका सर्वाधिक स्कोर 199 रन था.

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