भारत और श्रीलंका के टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

भारत और श्रीलंका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का आगाज 15 अगस्त से हो रहा है. दो मैचों की सीरीज का पहला मैच गॉल में खेला जाएगा. हम देखते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन से हैं. अगर आप रिकॉर्ड की बात करें तो मौजूदा टीम में से कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो इस टॉप 7 बल्लेबाजों की लिस्ट का हिस्सा हो.