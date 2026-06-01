IPL 2026 में बना सात महारिकॉर्ड, 19 साल के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा

SRH Trio

05. सबसे ज्यादा 200 प्लस स्कोर चेज

आईपीएल 2026 में ना सिर्फ सबसे ज्यादा बार 200 प्लस का स्कोर बना, बल्कि सबसे ज्यादा बार 200 प्लस का स्कोर चेज भी हुआ. इस बार टीमों ने 17 बार 200 प्लस का स्कोर चेज किया, जिसमें पंजाब किंग्स का दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 264 रन का स्कोर भी शामिल था.