IPL 2026Virat KohliMS DhoniAbhishek SharmaRohit Sharma
Copied
  • Home
  • Photos
  • Hardik Pandya की कब होगी वापसी? शार्दूल ठाकुर ने MI फैंस को दी बड़ी अपडेट

Hardik Pandya की कब होगी वापसी? शार्दूल ठाकुर ने MI फैंस को दी बड़ी अपडेट

Edited By : Saurav Kumar | May 15, 2026, 01:10 PM IST

Published On May 15, 2026, 01:10 PM IST

Last UpdatedMay 15, 2026, 01:10 PM IST

हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस की टीम में कब वापसी होगी इसे लेकर शार्दूल ठाकुर ने बड़ी अपडेट फैंस के साथ साझा की है.

1 /5

हार्दिक के लगातार दो मैच से बाहर होने के बाद ये चर्चाएं लगातार हो रही थी कि उनकी मुंबई इंडियंस के खेमे से अनबन चल रही है. हालांकि इन बातों को अंडन शार्दूल ठाकुर ने किया है. शार्दूल ने यह भी बताया कि हार्दिक कब तक मैदान पर वापस लौटेंगे.

2 /5

मुंबई इंडियंस के ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर ने कप्तान हार्दिक पंड्या के भविष्य को लेकर चल रही अटकलों को भी खारिज करते हुए साफ किया कि वह चोटिल होने के कारण पिछले तीन मैच में नहीं खेल पाए तथा कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के खिलाफ अगले मैच में वापसी कर सकते हैं.

3 /5

ठाकुर ने पत्रकारों से कहा, ‘‘हार्दिक चोटिल है और इसलिए वह पिछले कुछ मैच में नहीं खेल पाए.’’हार्दिक पीठ दर्द के कारण लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के खिलाफ भी मैच में नहीं खेल पाए थे.


4 /5

ठाकुर ने कहा, ‘‘वह रायपुर (10 मई को आरसीबी के मैच के लिए) गए थे, लेकिन खेल नहीं पाए. वह अभी मुंबई में अभ्यास कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि वह कोलकाता (20 मई को ईडन गार्डन्स) में खेलेंगे. उनके जैसे खिलाड़ियों की कमी हमें हमेशा खलती है.

5 /5

बता दें कि मुंबई के लिए यह सीजन कुछ खास नहीं रहा और वह प्लेऑफ की रेस से पहले ही बाहर हो चुकी है. मुंबई की टीम अब अपने साख की लड़ाई के लिए टूर्नामेंट में अपने बचे सभी मैच में उतर रही है.

Related Photos

virat-kohli-1-114
virat-kohli-1-1147

कोहली ने बनाई खास लिस्ट में जगह, कौन हैं टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज
gt-vs-srh-3
gt-vs-srh-30

IPL 2026: गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद में होगी टॉप पर पहुंचने की जंग
ipl-2026-playoffs
ipl-2026-playoffs8

IPL 2026: MI और LSG बाहर, बाकी आठ टीमों में प्लेऑफ के लिए किसका दावा सबसे मजबूत ?

mumbai-indians-team-defeat
mumbai-indians-team-defeat5

IPL 2026 से क्यों बाहर हुई मुंबई इंडियंस, इन 5 कारणों से पिटी टीम की भद्द
kl-rahul-records
kl-rahul-records5

जो विराट, रोहित नहीं कर सके, उसे राहुल ने कर दिखाया, आईपीएल में बना नया कीर्तिमान
vaibhav-sooryavanshi-records-ipl-2026
vaibhav-sooryavanshi-records-ipl-20266

वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 में बनाए पांच बड़े रिकॉर्ड्स, महज एक शॉट दूर है वर्ल्ड रिकॉर्ड

Latest News

vaibhav-2-2

इंडिया ए टीम में वैभव सूर्यवंशी के चयन से खुश हुए संजीव गोयनका, खास अंदाज में दी बधाई
pollard-27

MI को मिली जीत पर पोलार्ड पर लगा तगड़ा जुर्माना, बैटिंग कोच की यह गलती पड़ी उन्हें भारी
arshdeep-24

'ओए अंधेरे', फिर विवादों में घिरे अर्शदीप सिंह, तिलक से मजाक करना फैंस को नहीं आ रहा पसंद
mumbai-indians-63

MI ने बिगाड़ा PBKS का खेल, बुमराह ने किसके सिर बांधा जीत का सेहरा
shreyas-iyer-136

बढ़ता जा रहा है अय्यर का दुख, लगातार 5वीं हार के बाद बोले, हजम करना मुश्किल
ipl-points-table-7

IPL 2026 Points Table: मुश्किल में पंजाब किंग्स, क्या है प्वॉइंट्स टेबल का हाल ?

Latest Photos

virat-kohli-1-114
virat-kohli-1-1147

कोहली ने बनाई खास लिस्ट में जगह, कौन हैं टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज
gt-vs-srh-3
gt-vs-srh-30

IPL 2026: गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद में होगी टॉप पर पहुंचने की जंग
ipl-2026-playoffs
ipl-2026-playoffs8

IPL 2026: MI और LSG बाहर, बाकी आठ टीमों में प्लेऑफ के लिए किसका दावा सबसे मजबूत ?

mumbai-indians-team-defeat
mumbai-indians-team-defeat5

IPL 2026 से क्यों बाहर हुई मुंबई इंडियंस, इन 5 कारणों से पिटी टीम की भद्द
kl-rahul-records
kl-rahul-records5

जो विराट, रोहित नहीं कर सके, उसे राहुल ने कर दिखाया, आईपीएल में बना नया कीर्तिमान
vaibhav-sooryavanshi-records-ipl-2026
vaibhav-sooryavanshi-records-ipl-20266

वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 में बनाए पांच बड़े रिकॉर्ड्स, महज एक शॉट दूर है वर्ल्ड रिकॉर्ड