Hardik Pandya की कब होगी वापसी? शार्दूल ठाकुर ने MI फैंस को दी बड़ी अपडेट

Published On May 15, 2026, 01:10 PM IST
Last UpdatedMay 15, 2026, 01:10 PM IST
हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस की टीम में कब वापसी होगी इसे लेकर शार्दूल ठाकुर ने बड़ी अपडेट फैंस के साथ साझा की है.
हार्दिक के लगातार दो मैच से बाहर होने के बाद ये चर्चाएं लगातार हो रही थी कि उनकी मुंबई इंडियंस के खेमे से अनबन चल रही है. हालांकि इन बातों को अंडन शार्दूल ठाकुर ने किया है. शार्दूल ने यह भी बताया कि हार्दिक कब तक मैदान पर वापस लौटेंगे.
मुंबई इंडियंस के ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर ने कप्तान हार्दिक पंड्या के भविष्य को लेकर चल रही अटकलों को भी खारिज करते हुए साफ किया कि वह चोटिल होने के कारण पिछले तीन मैच में नहीं खेल पाए तथा कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के खिलाफ अगले मैच में वापसी कर सकते हैं.
ठाकुर ने पत्रकारों से कहा, ‘‘हार्दिक चोटिल है और इसलिए वह पिछले कुछ मैच में नहीं खेल पाए.’’हार्दिक पीठ दर्द के कारण लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के खिलाफ भी मैच में नहीं खेल पाए थे.
ठाकुर ने कहा, ‘‘वह रायपुर (10 मई को आरसीबी के मैच के लिए) गए थे, लेकिन खेल नहीं पाए. वह अभी मुंबई में अभ्यास कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि वह कोलकाता (20 मई को ईडन गार्डन्स) में खेलेंगे. उनके जैसे खिलाड़ियों की कमी हमें हमेशा खलती है.
बता दें कि मुंबई के लिए यह सीजन कुछ खास नहीं रहा और वह प्लेऑफ की रेस से पहले ही बाहर हो चुकी है. मुंबई की टीम अब अपने साख की लड़ाई के लिए टूर्नामेंट में अपने बचे सभी मैच में उतर रही है.