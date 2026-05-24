श्रेयस अय्यर ने जड़ा आईपीएल का पहला शतक, सूर्या- क्रिस गेल का रिकॉर्ड भी ध्वस्त

Shreyas Iyer IPL Century

श्रेयस अय्यर ने टी-20 में पूरे किए 7000 रन, सूर्या को पीछे छोड़ा

श्रेयस अय्यर ने इस मैच के दौरान टी-20 में सात हजार रन पूरे कर लिए. उन्होंने 247 इनिंग में यह कारनामा किया. उन्होंने सूर्य कुमार यादव को पीछे छोड़ा, जिनके नाम 249 इनिंग में सात हजार रन बनाने का रिकॉर्ड था. भारतीय बल्लेबाजों में टी-20 में सबसे तेज रन सात हजार रन बनाने का रिकॉर्ड केएल राहुल के नाम है. केएल राहुल ने 197 इनिंग में यह कारनामा किया था. विराट कोहली (212 इनिंग) दूसरे और शिखर धवन (246 इनिंग) तीसरे नंबर पर हैं.