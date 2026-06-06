श्रेयस अय्यर vs सूर्य कुमार यादव, आंकड़ों में कौन है भारी ?

Surya Captain

सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने एशिया कप और टी-20 वर्ल्ड कप 2026 पर कब्जा किया, मगर सूर्या की बल्लेबाजी ने काफी निराश किया. उन्होंने आईपीएल 2025 में शानदार फॉर्म दिखाया, मगर आईपीएल 2026 में उनका बल्ला खामोश रहा. आईपीएल 2025 में सूर्या ने 168 की स्ट्राइक रेट से 717 रन बनाए थे, वहीं आईपीएल 2026 में उन्होंने सिर्फ 270 रन बनाए. पिछले एक साल से लगातार उनका फॉर्म गिर रहा है. इंटरनेशनल लेवल पर और भी बुरा हाल है. 2025 में उन्होंने 13 की औसत से टी-20 इंटरनेशनल में रन बनाए थे. 2026 में भी उनका खराब फॉर्म जारी है.