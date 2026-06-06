श्रेयस अय्यर vs सूर्य कुमार यादव, आंकड़ों में कौन है भारी ?

Published On Jun 06, 2026, 04:18 PM IST
Last UpdatedJun 06, 2026, 04:18 PM IST
Shreyas Iyer vs Surya Kumar Yadav: श्रेयस अय्यर को भारत का नया टी-20 कप्तान बनाया गया है. वह सूर्य कुमार यादव की जगह लेंगे. अय्यर की कप्तानी में पंजाब किंग्स की टीम ने आईपीएल के लगातार दो सीजन में शानदार प्रदर्शन किया है. आंकड़ों में बतौर कप्तान सूर्य कुमार यादव और श्रेयस अय्यर में कौन है भारी ?
सूर्य कुमार यादव ने बतौर कप्तान काफी प्रभावित किया है. सूर्या की कप्तानी में भारत ने एशिया कप और टी-20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीता. बतौर कप्तान मैच जीतने में सूर्या भी शानदार है. वह 52 मैचों में 42 जीत के साथ भारत के सबसे सफल टी-20 कप्तानों में से एक हैं.
श्रेयस अय्यर की कप्तानी ने भी काफी प्रभावित किया है. उन्होंने आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स जैसी तीन अलग-अलग फ्रेंचाइजी को फाइनल तक पहुंचाया है. कोलकाता को 2024 में खिताब दिलाया और पंजाब किंग्स को भी आईपीएल 2025 के फाइनल में ले गए.
सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने एशिया कप और टी-20 वर्ल्ड कप 2026 पर कब्जा किया, मगर सूर्या की बल्लेबाजी ने काफी निराश किया. उन्होंने आईपीएल 2025 में शानदार फॉर्म दिखाया, मगर आईपीएल 2026 में उनका बल्ला खामोश रहा. आईपीएल 2025 में सूर्या ने 168 की स्ट्राइक रेट से 717 रन बनाए थे, वहीं आईपीएल 2026 में उन्होंने सिर्फ 270 रन बनाए. पिछले एक साल से लगातार उनका फॉर्म गिर रहा है. इंटरनेशनल लेवल पर और भी बुरा हाल है. 2025 में उन्होंने 13 की औसत से टी-20 इंटरनेशनल में रन बनाए थे. 2026 में भी उनका खराब फॉर्म जारी है.
श्रेयस अय्यर साल 2023 से भारत की टी-20 टीम का हिस्सा नहीं थे, मगर आईपीएल में उनका बल्ला खूब बोला. आईपीएल 2024 में केकेआर को खिताबी जीत दिलाने के बाद 2025 में पंजाब किंग्स के कप्तान बने श्रेयस अय्यर ने आईपीएल 2025 में 17 मैच में 604 रन बनाए. आईपीएल 2026 में भी अय्यर ने एक शतक के साथ लगभग 400 रन बनाए. उनका स्ट्राइक रेट भी 175 प्लस का रहा.
सूर्यकुमार यादव इंटरनेशनल कप्तानी और बल्लेबाजी में आगे हैं, जबकि श्रेयस अय्यर IPL कप्तानी और नेतृत्व क्षमता के मामले में अधिक मजबूत दावेदार माने जाते हैं. पिछले दो साल के बल्लेबाजी फॉर्म और कप्तानी को देखते हुए श्रेयस अय्यर को कप्तान चुना गया.