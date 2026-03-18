Harshit Rana KKR

आईपीएल 2026 का आयोजन 28 मार्च से होना है. टूर्नामेंट से ठीक पहले केकेआर की टीम चोट से जूझ रही है. स्टार ऑलराउंडर हर्षित राणा चोट की वजह से टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं. वहीं श्रीलंका के तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना की उपलब्धता को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है, क्योंकि उन्हें अभी तक श्रीलंका क्रिकेट से मंज़ूरी नहीं मिली है.

तीन बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की नज़रें आगामी इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में घायल हर्षित राणा की जगह भरने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व तेज़ गेंदबाजों की तरफ देख रहे हैं. तीन गेंदबाज को केकेआर में हर्षित राणा की जगह ले सकते हैं.

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सिमरजीत सिंह

सिमरजीत सिंह एक लंबे क़द के तेज़ गेंदबाज जो 140 किमी/घंटा से ज़्यादा की रफ़्तार से गेंद फेंकने और सटीक यॉर्कर डालने में माहिर हैं. उन्होंने 2022 में CSK के लिए 10 मैचों में नौ विकेट लेकर सबको प्रभावित किया था. हालांकि,पिछले सीज़न में SRH के लिए खेलते हुए उन्हें संघर्ष करना पड़ा और वह चार मैचों में सिर्फ़ दो विकेट ही ले पाए. उनके नाम 14 आईपीएल मैच में 11 विकेट है. सिमरजीत ने इससे पहले मुंबई में हुए ट्रायल के पहले चरण में ही अपनी गेंदबाज़ी से सबको प्रभावित कर दिया था. इस पूरी प्रक्रिया की देखरेख टीम के हेड ऑफ़ स्काउटिंग बिजू जॉर्ज और उनके डिप्टी मनविंदर बिस्ला ने की थी

KM Asif

केएम आसिफ

केएम आसिफ ने हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी में मुंबई के ख़िलाफ़ अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 24 रन देकर 5 विकेट लिए थे, अपनी 140 किमी/घंटा की तेज़ रफ़्तार के लिए जाने जाते हैं. 32 साल के आसिफ ने 2018 में CSK के लिए अपना IPL डेब्यू किया था. इसके बाद से वह कभी-कभार ही खेलते नज़र आए हैं. आख़िरी बार वह 2023 में राजस्थान रॉयल्स की तरफ़ से खेलते दिखे थे. उन्होंने सात मैचों में कुल सात विकेट लिए हैं.आसिफ को बुधवार को केकेआर के पहले ट्रेनिंग सेशन में ट्रॉयल के लिए बुलाए गया.

Sandeep Warrier

संदीप वॉरियर

34 साल के वॉरियर ने 2019 में KKR के लिए अपना IPL डेब्यू किया था. इसके बाद से वह गुजरात टाइटंस के साथ एक सीज़न खेलने के अलावा, KKR के लिए तीन अलग-अलग सीज़न में खेल चुके हैं. उन्होंने 10 IPL मैचों में कुल आठ विकेट लिए हैं. वह बुधवार को केकेआर के पहले ट्रेनिंग सेशन में ट्रॉयल के लिए बुलाए गए.

Harshit Rana

हर्षित राणा का चोटिल होना केकेआर के लिए झटका

हर्षित राणा के दाहिने घुटने में लिगामेंट में खिंचाव आने से KKR की तेज़ गेंदबाज़ी की ताक़त को बड़ा झटका लगा है. यह चोट उन्हें भारत के T20 विश्व कप वार्म-अप मैच के दौरान दक्षिण अफ्रीका के ख़िलाफ़ लगी थी. राणा की सर्जरी हो चुकी है और वह फ़िलहाल रिहैबिलिटेशन (ठीक होने की प्रक्रिया) में हैं, उनके मैदान पर लौटने की कोई तय समय-सीमा अभी नहीं है. राणा की गैर-मौजूदगी को ध्यान में रखते हुए, KKR की टीम मैनेजमेंट दूसरे विकल्पों पर विचार कर रही है.

Matheesha Pathirana

मथीशा पथिराना पर भी सस्पेंस

श्रीलंका के तेज़ गेंदबाज़ मथीशा पथिराना की उपलब्धता को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है, क्योंकि उन्हें अभी तक श्रीलंका क्रिकेट से मंज़ूरी नहीं मिली है. 18 करोड़ रुपए में खरीदे गए इस स्लिंगर गेंदबाज़ को T20 विश्व कप के दौरान ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ खेलते हुए पिंडली में खिंचाव आ गया था, जिसके बाद चार ओवर गेंदबाज़ी करने के बाद वह लंगड़ाते हुए मैदान से बाहर चले गए थे. टीम के एक सूत्र ने बताया, उन्होंने अभी तक उसके टीम में शामिल होने की पुष्टि नहीं की है, हम लगातार उनके संपर्क में हैं और लगभग हर दिन उनके लिए टिकट बुक और रद्द किए जा रहे हैं.