IND vs SA: इन 5 विलेन की वजह से भारत को मिली मुल्लांपुर में हार, शामिल हैं कई स्टार

साउथ अफ्रीका ने भारत को टी20 इंटरनेशनल सीरीज के दूसरे मैच में 51 रन से हरा दिया. भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. क्विंटन डि कॉक के 90 रन की पारी के दम पर साउथ अफ्रीका ने 4 विकेट पर 213 रन बनाए. इसके जवाब में भारतीय टीम 19.1 ओवर में 162 रन पर सिमट गई. इसके साथ ही सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है. भारत की हार के 5 सबसे बड़े विलेन कौन से रहे.
नहीं चला बुमराह का जादू
भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. भारत के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह कुछ खास नहीं कर पाए. बुमराह की गेंदबाजी पर चार छक्के लगे. फरेरा और डि कॉक ने बुमराह की गेंदबाजी पर दो-दो छक्के लगाए. बुमराह ने अपने चार ओवरों में 45 रन दे दिए. जसप्रीत बुमराह के लिए यह रन काफी ज्यादा हैं. बुमराह को कोई विकेट भी नहीं मिला.
अर्शदीप भी नहीं चले
अर्शदीप सिंह के लिए दिन तो बहुत खराब रहा. उन्होंने एक ओवर में 13 गेंद फेंकी. उन्होंने इस ओवर में सात वाइड गेंद फेंकी. अर्शदीप तो बहुत ही महंगे साबित हुए. उन्होंने चार ओवरों में 54 रन दे दिए. उनकी गेंदबाजी पर 5 छक्के लगे. अर्शदीप सिंह की लाइन और लेंथ बिगड़ी हुई दिखी.
TRENDING NOW
नहीं चला शुभमन गिल का बल्ला
भारतीय टीम के उपकप्तान शुभमन गिल लगातार दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में फ्लॉप रहे. पिछले मैच में गिल ने चार रन बनाए थे. लेकिन इस मैच में वह खाता भी नहीं खोल पाए. गिल को दोनों मैचों में लुंगी नगिडी ने पहले ही ओवर में आउट किया. इसके बाद सोशल मीडिया पर टीम में गिल की जगह पर सवाल उठने लगे हैं. गिल ने एशिया कप 2025 से टी20 इंटरनेशनल में वापसी की थी. इसके बाद से अभी तक कुल 14 पारियों में उन्होंन सिर्फ दो बार चालीस से ज्यादा स्कोर बनाया है. उन्होंने कोई हाफ सेंचुरी नहीं लगाई. उनका सर्वाधिक स्कोर 47 रन का रहा है. यह उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में दुबई में बनाया था. गिल ने अपनी वापसी से अभी तक 23.90 के औसत से 263 रन बनाए हैं. उनका स्ट्राइक-रेट 142.93 का रहा है.
सूर्यकुमार यादव का बल्ला भी तो सूख गया है
भारतीय टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव का बल्ला भी टी20 क्रिकेट में काफी खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं. साल 2025 सूर्य कुमार यादव के लिए काफी निराशाजनक रहा है. इस साल उन्होने 17 पारियों में सिर्फ 14.35 की औसत से 201 रन बनाए हैं. उनका स्ट्राइक रेट भी 126.41 का रहा है. जो सूर्या के पुराने खेल से बिलकुल मेल नहीं खाता. इस साल सूर्या ने एक भी हाफ सेंचुरी नहीं लगाए. इस साल तीन बार वह खाता नहीं खोल पाए हैं. साल 2024 के टी20 वर्ल्ड कप के बाद से वह दो हाफ सेंचुरी लगा पाए हैं.
बैटिंग ऑर्डर में क्यों हुआ बदलाव
भारतीय टीम प्रबंधन ने इस मैच में नंबर तीन पर अक्षर पटेल को भेजा. बैटिंग ऑर्डर में यह बदलाव किसी को समझ नहीं आया. अक्षर को पिंच हिटर के तौर पर भेजा गया. लेकिन यह प्रयोग कामयाब नहीं हुआ. अक्षर ने 21 गेंदों पर सिर्फ 21 रन बनाए. वह अपनी भूमिका सही तरीके से नहीं निभा पाए. मैच के बाद पूर्व भारतीय बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा ने भी टीम की इस रणनीति पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि जब आप इतने बड़े स्कोर का पीछा कर रहे हों तो आपको अपना सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी क्रम भेजना चाहिए. उन्होंने कहा कि अक्षर पटेल ने पिंच हिटर की तरह बल्लेबाजी भी नहीं की.
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Strictly Necessary Cookies
Strictly Necessary Cookie should be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.
If you disable this cookie, we will not be able to save your preferences. This means that every time you visit this website you will need to enable or disable cookies again.