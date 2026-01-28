×

ICC Rankings: सूर्या और हार्दिक ने लगाई लंबी छलांग, शिवम दुबे- रिंकू सिंह को भी फायदा

भारत के जसप्रीत बुमराह (चार पायदान ऊपर 13वें स्थान पर) और रवि बिश्नोई (13 पायदान ऊपर 19वें स्थान पर) की रैंकिंग में भी सुधार हुआ है

akhilesh.tripathi
By Akhilesh Tripathi Last Updated on - January 28, 2026 2:56 PM IST
Surya Kumar Yadav

Surya Kumar Yadav

ICC Rankings: न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज में लगातार दो अर्धशतक लगाने वाले सूर्य कुमार यादव को आईसीसी रैंकिंग में जबरदस्त फायदा हुआ है. भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा टी20 विश्व कप से पहले बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर अपनी स्थिति और मजबूत की है.

suryakumar-yadav
suryakumar-yadav

सूर्या की टॉप-10 में वापसी

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रही पांच मैचों की घरेलू सीरीज में शानदार प्रदर्शन के बाद बुधवार को आईसीसी (ICC) की पुरुष टी20 अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में बल्लेबाजों के वर्ग में पांच पायदान ऊपर चढ़कर सातवें स्थान पर पहुंच गए.उन्होंने टॉप-10 में वापसी की है. भारत ने अभी तक पांच मैच की इस सीरीज के पहले तीनों मैच जीते हैं. पूर्व में नंबर एक रहे सूर्यकुमार ने इन मैच में 32, नाबाद 82 और नाबाद 57 रन बनाए जिससे वह रैंकिंग में आगे बढ़ने में सफल रहे.

Hardik Pandya
Hardik Pandya

हार्दिक पंड्या ने भी लगाई लंबी छलांग

भारत के हार्दिक पंड्या ने तीन मैचों में चार विकेट लेकर गेंदबाजी रैंकिंग में 18 पायदान की छलांग लगाई है और वह 59वें स्थान पर पहुंच गए हैं. बल्लेबाजों की रैंकिंग में भी वह दो पायदान ऊपर चढ़कर 53वें स्थान पर काबिज हो गए हैं, पंड्या ऑलराउंडरों की रैंकिंग में एक पायदान ऊपर तीसरे स्थान पर आ गए हैं.

Shivam Dube
Shivam Dube

शिवम दुबे- रिंकू सिंह को भी फायदा

भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा टी20 विश्व कप से पहले बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर बने हुए हैं जबकि तिलक वर्मा तीसरे स्थान पर हैं, तिलक वर्मा चोटिल होने के कारण इस सीरीज में नहीं खेल रहे हैं. रायपुर में खेले गए दूसरे मैच में 32 गेंदों पर 76 रन बनाने वाले ईशान किशन ने 64वें स्थान पर रैंकिंग में फिर से प्रवेश किया है. शिवम दुबे (नौ स्थान ऊपर 58वें स्थान पर) और रिंकू सिंह (13 स्थान ऊपर 68वें स्थान पर) को भी अपने अच्छे प्रदर्शन का इनाम मिला है.

Darwish Rasooli
Darwish Rasooli

दरवेश रसूली ने 29 पायदान की लगाई छलांग

दुबई में वेस्टइंडीज के खिलाफ 2-1 से सीरीज जीतने के दौरान शानदार प्रदर्शन करने वाले अफगानिस्तान के सलामी बल्लेबाज इब्राहिम जादरान दो पायदान ऊपर चढ़कर 13वें और रहमानुल्लाह तीन पायदान ऊपर चढ़कर 15वें स्थान पर पहुंच गए हैं. प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे दरवेश रसूली 29 पायदान ऊपर चढ़कर 87वें स्थान पर पहुंच गए हैं.

MUJEEB UR RAHMAN
MUJEEB UR RAHMAN

मुजीब उर रहमान भी टॉप-10 में वापस लौटे

साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्क्रम वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले मैच में 47 गेंदों पर खेली गई 86 रन की नाबाद पारी के दम पर शीर्ष 20 में पहुंच गए हैं. वेस्टइंडीज के ब्रैंडन किंग (15 स्थान ऊपर 35वें स्थान पर) और न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स (18 स्थान ऊपर 44वें स्थान पर) को भी फायदा हुआ है. टी20 में गेंदबाजों की रैंकिंग में अफगानिस्तान के स्पिनर मुजीब उर रहमान पांच पायदान ऊपर नौवें स्थान पर पहुंच गए हैं. भारत के जसप्रीत बुमराह (चार पायदान ऊपर 13वें स्थान पर) और रवि बिश्नोई (13 पायदान ऊपर 19वें स्थान पर) की रैंकिंग में भी सुधार हुआ है. साउथ अफ्रीका के कॉर्बिन बॉश आठ पायदान ऊपर चढ़कर अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ 32वीं रैंकिंग पर पहुंच गए हैं

वनडे रैंकिंग में इंग्लैंड के बल्लेबाज हैरी ब्रूक 17 पायदान ऊपर 11वें और जो रूट 23वें से 17वें स्थान पर पहुंच गए हैं.

