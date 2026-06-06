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भारत की टी-20 टीम से कई स्टार प्लेयर्स की हुई छुट्टी, दो नाम हैरान कर देंगे

Edited By : Akhilesh Tripathi | Jun 06, 2026, 02:02 PM IST

Published On Jun 06, 2026, 02:02 PM IST

Last UpdatedJun 06, 2026, 02:02 PM IST

Star Players Ignored in India T20I Squad: श्रेयस अय्यर को टीम इंडिया का नया टी-20 कप्तान बनाया गया है. आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज में अय्यर टीम इंडिया का नेतृत्व करेंगे. इसके अलावा वैभव सूर्यवंशी को भी मौका दिया गया है. हालांकि इस टीम से कई स्टार चेहरे गायब हैं, जिनका चयन नहीं होना हैरान करने वाला है. इंग्लैंड- आयरलैंड सीरीज में टीम इंडिया में किसकी हुई अनदेखी ?

1 /5
Suryakumar Yadav

01. सूर्य कुमार यादव

भारत के टी-20 के कप्तान रहे सूर्य कुमार यादव की ना सिर्फ कप्तानी से छुट्टी हुई, बल्कि उन्हें टीम में भी जगह नहीं मिला. सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारत ने हाल ही में टी-20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था, मगर बतौर बल्लेबाज सूर्या पूरी तरह फेल रहे हैं. आईपीएल 2026 में भी सूर्या ने निराश किया, जिसके बाद उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया है.

2 /5
Hardik pandya dropped

02. हार्दिक पांड्या

भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को भी इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज में मौका नहीं मिला है. हार्दिक पांड्या भी बतौर ऑलराउंडर निराश कर रहे हैं. आईपीएल 2026 में भी उनका बल्ला खामोश रहा, वही वह विकेट के लिए तरसते नजर आए, जिसके बाद उन्हें टीम में जगह नहीं मिल सका.

3 /5
Kuldeep Yadav

03. कुलदीप यादव

भारत के चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव को भारतीय टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है. कुलदीप यादव ने आईपीएल 2026 में निराश किया है. उनका हालिया फॉर्म खराब रहा है, जिसकी वजह से उन्हें इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए नहीं चुना गया.


4 /5
Shubman Gill

04. शुभमन गिल

इंग्लैंड-आयरलैंड सीरीज में भारतीय टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान शुभमन गिल का नाम नहीं होना हैरान करने वाला है. भारत के स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर रहे थे. उन्होंने 163.02 की स्ट्राइक रेट के साथ 16 मैच में 732 रन बनाए थे.

5 /5
Rinku Singh

05. रिंकू सिंह

भारत के स्टार फिनिशर रिंकू सिंह का इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ सीरीज में चयन नहीं होना एक और हैरान करने वाला फैसला है. रिंकू सिंह भारत के लिए कई मैच को फिनिश किया है. आईपीएल 2026 में वह केकेआर के लिए कई मैचों में संकटमोचक बने और मैच को फिनिश किया, बावजूद इसके उन्हें टीम में जगह नहीं दी गई.

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