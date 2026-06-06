भारत की टी-20 टीम से कई स्टार प्लेयर्स की हुई छुट्टी, दो नाम हैरान कर देंगे

Star Players Ignored in India T20I Squad: श्रेयस अय्यर को टीम इंडिया का नया टी-20 कप्तान बनाया गया है. आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज में अय्यर टीम इंडिया का नेतृत्व करेंगे. इसके अलावा वैभव सूर्यवंशी को भी मौका दिया गया है. हालांकि इस टीम से कई स्टार चेहरे गायब हैं, जिनका चयन नहीं होना हैरान करने वाला है. इंग्लैंड- आयरलैंड सीरीज में टीम इंडिया में किसकी हुई अनदेखी ?