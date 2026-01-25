×

HomePhotos गुवाहाटी में टीम इंडिया ने बनाए पांच बड़े रिकॉर्ड्स, ऑस्ट्रेलिया को भी पीछे छोड़ा

गुवाहाटी में टीम इंडिया ने बनाए पांच बड़े रिकॉर्ड्स, ऑस्ट्रेलिया को भी पीछे छोड़ा

भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 154 रनों के लक्ष्य को महज 10 ओवरों में हासिल कर लिया, ऐसा पहली बार हुआ है कि जब किसी टीम ने...

akhilesh.tripathi
By Akhilesh Tripathi Last Updated on - January 25, 2026 11:01 PM IST
Team India records

Team India records

Team India records in IND VS NZ 3rd T20I: अभिषेक शर्मा (20 बॉल में नाबाद 68 रन) और सूर्यकुमार यादव (26 बॉल में नाबाद 57 रन) की तूफानी पारी के दम पर भारत ने न्यूजीलैंड को तीसरे टी-20 मैच में आठ विकेट से हरा दिया. भारत ने 154 रनों के लक्ष्य को महज 10 ओवरों में हासिल कर लिया. लगातार तीसरा मैच जीतकर टीम इंडिया ने सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है. इस मैच में पांच बड़े रिकॉर्ड्स बने.

IND VS NZ
IND VS NZ

भारत ने जीती लगातार 11वीं सीरीज

भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी-20 मैच में जीत दर्ज कर सीरीज भी अपने नाम कर लिया. भारत की यह लगातार 11वीं टी-20 सीरीज में जीत है. फुल मेम्बर टीम में पाकिस्तान (2016-2018) को छोड़कर किसी भी टीम ने लगातार 11 टी-20 सीरीज नहीं जीती है. वहीं भारत की घर पर यह लगातार 10वीं टी-20 सीरीज जीत है.

Surya Kumar Yadav
Surya Kumar Yadav

150 प्लस टारगेट का पीछा करते हुए सबसे बड़ी जीत

भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टारगेट को सिर्फ 10 ओवर में हासिल कर लिया. यह 150+ के टारगेट का पीछा करते फुल मेम्बर टीम के खिलाफ सबसे बड़ी जीत है. भारत ने 60 गेंद शेष रहते टारगेट को हासिल किया. इससे पहले यह रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के नाम था, वेस्टइंडीज ने साल 2024 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 37 गेंद शेष रहते टारगेट को हासिल किया था. इसके अलावा न्यूज़ीलैंड के खिलाफ किसी भी टारगेट का पीछा करते हुए भी यह सबसे बड़ी जीत का अंतर है. किसी भी टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 10 ओवर के अंदर टारगेट का पीछा नहीं किया है.

Abhishek Sharma Surya Kumar Yadav
Abhishek Sharma Surya Kumar Yadav

TRENDING NOW


T20I में भारत के लिए सबसे तेज़ टीम फिफ्टी

भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी-20 मैच में भारत के लिए सबसे तेज टीम फिफ्टी बनाई. भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ गुवाहाटी में सिर्फ 3.1 ओवर में 50 रन पूरे किए. इससे पहले भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ साल 2023 में हांगझोऊ में 3.4 ओवर में 50 रन बनाए थे.

Abhishek Sharma
Abhishek Sharma

भारत ने बनाया पावरप्ले का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर

भारतीय टीम ने इस मैच में पावरप्ले में दो विकेट पर 94 रन बनाए. यह भारत का पावरप्ले में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है. भारत का सबसे बड़ा पावरप्ले स्कोर एक विकेट पर 95 रन है जो साल 2025 में वानखेड़े में इंग्लैंड के खिलाफ आया था.

Ishan Kishan
Ishan Kishan

भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ा

गुवाहाटी में खेले गए तीसरे टी-20 मैच में भारत ने पावरप्ले में दो विकेट पर 94 रन बनाए. यह न्यूजीलैंड के खिलाफ किसी भी देश का पावरप्ले में सबसे बड़ा स्कोर है. इससे पहले साल 2018 में ऑकलैंड में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पावरप्ले में 91 रन बनाए थे.

Latest news

team-india-records-7

गुवाहाटी में टीम इंडिया ने बनाए पांच बड़े रिकॉर्ड्स, ऑस्ट्रेलिया को भी पीछे छोड़ा

By Akhilesh Tripathi
abhishek-sharma-surya-kumar-yadav

IND VS NZ: अभिषेक- सूर्या का धमाका, भारत ने लगातार 11वीं T20I सीरीज पर किया कब्जा

By Akhilesh Tripathi
abhishek-sharma-62

बाल- बाल बचा युवराज सिंह का महारिकॉर्ड, अभिषेक शर्मा ने NZ के खिलाफ बनाया बड़ा कीर्तिमान

By Akhilesh Tripathi
ishan-kishan-six

IND vs NZ: 6,6,0,4- सैमसन को बोल्ड कर इतरा रहे थे हेनरी फिर ईशान ने लिया बदला

By Bharat Malhotra
sanju-samson-113

तीन मैचों में सिर्फ 16 रन, आठ का साधारण औसत, आखिर कब तक मिलेगा सैमसन को मौका ?

By Akhilesh Tripathi

Trending This Week

suryakumar-santner

IND vs NZ, 1st T20I: भारत-न्यूजीलैंड सीरीज की ट्रॉफी है बहुत खास, जानकर दिल खुश हो जाएगा

surya-kumar-yadav-88

एक बार फिर बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे सूर्या, मगर खास लिस्ट में बनाई जगह

abhishek-sharma-59

IND vs NZ: अभिषेक शर्मा की ताबड़तोड़ हाफ सेंचुरी, विराट कोहली को भी छोड़ दिया पीछे

ishan-kishan-79

785 दिन बाद टीम इंडिया में वापसी, कैसा रहा ईशान किशन का प्रदर्शन ?

bangladesh-cricket-team-43

टी-20 वर्ल्ड कप से बाहर होगी बांग्लादेश की टीम, आईसीसी मीटिंग में लिया गया बड़ा फैसला

india-squad-4

T20 World Cup के लिए टीम इंडिया का ऐलान, शुभमन गिल की छुट्टी, अक्षर उपकप्तान, रिंकू- ईशान की वापसी

Photos More in photos

team-india-records-7

गुवाहाटी में टीम इंडिया ने बनाए पांच बड़े रिकॉर्ड्स, ऑस्ट्रेलिया को भी पीछे छोड़ा

india-vs-nz-3

IND vs NZ: भारत की न्यूजीलैंड पर धमाकेदार जीत, बने ये 7 बड़े कीर्तिमान

bangladesh-cricket-team-47

टी20 वर्ल्ड कप से हटेगा बांग्लादेश ? जानिए वो 5 मौके जब टीमों ने ICC टूर्नामेंट खेलने से किया इनकार

abhishek-12

IND vs NZ, 1st T20I: अभिषेक शर्मा ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, युवराज भी रह गए पीछे

indian-team-53

NZ से ODI सीरीज में भारत की हार के पांच गुनहगार, टॉप पर है दिग्गज खिलाड़ी का नाम

daryl-mitchell-20

टूटते- टूटते बचा बाबर आजम- शुभमन गिल का रिकॉर्ड, खास लिस्ट में डेरेल मिशेल की एंट्री