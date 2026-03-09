×

HomePhotos सबसे ज्यादा आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाली टीमें, ऑस्ट्रेलिया है सबसे आगे, इसके बाद कौन

सबसे ज्यादा आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाली टीमें, ऑस्ट्रेलिया है सबसे आगे, इसके बाद कौन

भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब अपने नाम किया. भारतीय टीम तीन बार टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम बन गई. हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा बार आईसीसी टूर्नामेंट जीतने वाली टीमें कौन सी हैं. ऑस्ट्रेलिया आईसीसी ट्रॉफी जीतने में ऑस्ट्रेलिया से ऊपर कोई टीम नहीं है. कंगारू...

bharat.malhotra
By Bharat Malhotra Last Updated on - March 9, 2026 7:25 PM IST
Team India victory parade

Team India victory parade

भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब अपने नाम किया. भारतीय टीम तीन बार टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम बन गई. हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा बार आईसीसी टूर्नामेंट जीतने वाली टीमें कौन सी हैं.

ऑस्ट्रेलिया

आईसीसी ट्रॉफी जीतने में ऑस्ट्रेलिया से ऊपर कोई टीम नहीं है. कंगारू टीम ने कुल 10 आईसीसी ट्रॉफी जीती हैं. इसमें छह बार वनडे वर्ल्ड शामिल है. साल 1987, 1999, 2003, 2007, 2015 और 2023 का वनडे वर्ल्ड कप जीता है. इसके अलावा साल 2006 और 2009 में ऑस्ट्रेलिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है. और 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता था.

t20-world-cup-2026

भारत

सबसे ज्यादा आईसीसी ट्रॉफी जीतने के मामले में भारतीय टीम दूसरे नंबर पर है. भारत ने कुल 8 बार आईसीसी ट्रॉफी जीती है. भारत ने सबसे पहले 1983 में वनडे वर्ल्ड कप जीता था. इसके बाद 2011 में दूसरी बार भारत ने वनडे वर्ल्ड कप जीता. चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने तीन बार जीती है. साल 2002 साझा, 2013 और 2025 में इस ट्रॉफी पर कब्जा किया. और भारत ने तीन बार टी20 वर्ल्ड कप जीता. भारत ने 2007, 2024 और 2026 में यह ट्रॉफी जीती.


वेस्टइंडीज

आज वेस्टइंडीज की टीम को बहुत मजबूत न माना जाता हो लेकिन इस टीम का अपना स्वर्णिम इतिहास है. वेस्टइंडीज ने इतिहास के पहले दो वनडे वर्ल्ड कप जीते. 1975 और 1979 के वनडे वर्ल्ड कप जीतने के बाद वेस्टइंडीज ने 2004 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती. इसके बाद 2012 और 2016 में टी20 वर्ल्ड कप भी इस कैरेबियाई टीम ने जीते.

पाकिस्तान

पाकिस्तान की टीम ने तीन बार आईसीसी ट्रॉफी जीती हैं. साल 1992 में इमरान खान की कप्तानी में पाकिस्तान ने वनडे वर्ल्ड कप जीता. इसके बाद 2009 में जाकर पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया. और 2017 में पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती. इसके अलावा पाकिस्तान के खाते में कोई ICC ट्रॉफी नहीं है.

श्रीलंका

श्रीलंका ने भी तीन बार आईसीसी ट्रॉफी जीती है. साल 1996 श्रीलंका के लिए बहुत अहम साल था. तब टीम ने पहला और अभी तक का इकलौता वनडे वर्ल्ड कप जीता था. इसके बाद श्रीलंका ने 2002 में भारत के साथ संयुक्त रूप से चैंपियंस ट्रॉफी जीती. और 2014 में टीम ने टी20 वर्ल्ड कप जीता.

Latest news

team-india-champion-4

टीम इंडिया का 'साइलेंट' मैच विनर, जिसने भारत को चैंपियन बनाने में निभाया अहम किरदार

By Akhilesh Tripathi
team-india-victory-parade-2

सबसे ज्यादा आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाली टीमें, ऑस्ट्रेलिया है सबसे आगे, इसके बाद कौन

By Bharat Malhotra
gautam-gambhir-reply

धोनी के पोस्ट पर हेड कोच गौतम गंभीर ने किया रिप्लाई, जवाब सुनकर फैंस ने की भी तारीफ

By Akhilesh Tripathi
indian-team-shoaib-akhtar

भारत की जीत पर शोएब अख्तर के कड़वे बोल, 'क्रिकेट को बर्बाद कर दिया', मोहम्मद आमिर का भी अजीब बयान

By Bharat Malhotra
ipl-18

IPL Schedule 2026 Announcement Live: 28 मार्च से शुरू होगा आईपीएल, आज जारी हो सकता है शेड्यूल

By Akhilesh Tripathi

Trending This Week

abhishek-sharma-65

न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में अभिषेक को... भारतीय दिग्गज कपिल देव ने क्या कहा ?

team-india-record-3

T20 WC 2026: ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’ के लिए नॉमिनेट हुए आठ प्लेयर्स, लिस्ट में एक भारतीय

axar-patel-catch-3

VIDEO: ब्रूक या विल जैक्स, कौन सा कैच है अक्षर का फेवरेट, मैच के बाद खुद किया खुलासा

team-india-records-9

भारत- इंग्लैंड टी-20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मैच में बने 20 बड़े रिकॉर्ड्स, टीम इंडिया ने रचा इतिहास

Photos More in photos

team-india-victory-parade-2

सबसे ज्यादा आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाली टीमें, ऑस्ट्रेलिया है सबसे आगे, इसके बाद कौन

hardik-pandya-mahira

टीम इंडिया की जीत के बाद मैदान पर ही रोमांटिक हुए हार्दिक पांड्या, देखें यह पांच तस्वीरें

team-india-champion-3

कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, 161 दिन और छह खिताब, वर्ल्ड क्रिकेट में भारत का फुल भौकाल

team-india-win-celebration-2

T20 WC 2026: सूर्या के साथ झूमे लिटिल मास्टर, हार्दिक ने मैदान पर किया भांगड़ा, टॉप-10 मोमेंट्स

sanju-abhishek

संजू सैमसन से फिन एलन तक T20 World Cup 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज

india-beat-new-zealand-2

भारत तीसरी बार बना टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन, ये हैं फाइनल में जीत के सुपर-हीरो