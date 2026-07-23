जिम्बाब्वे के खिलाफ ये 5 खिलाड़ी दिखाएंगे दम, वैभव और अय्यर पर खास निगाह

इंग्लैंड के खिलाफ भले ही टीम इंडिया को टी20 और वनडे सीरीज गंवानी पड़ी, लेकिन प्रिंस यादव ने अपनी रफ्तार और शानदार यॉर्कर से खासा प्रभावित किया था, हालांकि वह सीरीज में ज्यादा विकेट नहीं चटका सके थे, जिसकी भरपाई वह जिम्बाब्वे के खिलाफ करना चाहेंगे. शुरुआती ओवरों के साथ प्रिंस अंतिम ओवरों में भी अपनी स्पीड और सटीक लेंथ के कारण हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचने में सफल रहे हैं.