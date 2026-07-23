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जिम्बाब्वे के खिलाफ ये 5 खिलाड़ी दिखाएंगे दम, वैभव और अय्यर पर खास निगाह

Edited By : Bharat Malhotra | Jul 23, 2026, 11:23 AM IST

Published On Jul 23, 2026, 11:23 AM IST

Last UpdatedJul 23, 2026, 11:23 AM IST

भारत और जिम्बाब्वे के बीच आज से तीन टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेली जाएगी. इस सीरीज में भारत के ये पांच खिलाड़ी दिखा सकते हैं दम.

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भारत के 5 खिलाड़ी दिखाएंगे दम

भारत और जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज का आगाज गुरुवार से होने जा रहा है. श्रेयस अय्यर बतौर कप्तान इस सीरीज में पहली जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान पर उतरेंगे. आइए आपको उन 5 भारतीय खिलाड़ियों के नाम बताते हैं, जो इस सीरीज में दमदार प्रदर्शन कर सकते हैं.

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वैभव सूर्यवंशी

इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले वैभव सूर्यवंशी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सके थे, हालांकि इस सीरीज में उनसे दमदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी. वैभव के पास जिम्बाब्वे की कंडिशंस में अपनी तूफानी बल्लेबाजी से हर किसी को प्रभावित करने का सुनहरा मौका होगा. लगातार तीन मुकाबलों में फ्लॉप होने के बावजूद हर किसी की निगाहें वैभव के प्रदर्शन पर होंगी.

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अभिषेक शर्मा

भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा जिम्बाब्वे के गेंदबाजों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द साबित हो सकते हैं. इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के दौरान अभिषेक का प्रदर्शन आखिरी तीन मुकाबलों में कुछ खास नहीं रहा था. ऐसे में वह जिम्बाब्वे के खिलाफ दमदार प्रदर्शन करना चाहेंगे. अभिषेक ने जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले 6 टी20 मैचों में अब तक कुल 179 रन बनाए हैं.

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श्रेयस अय्यर

इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद श्रेयस अय्यर अपनी बेहतरीन फॉर्म को जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज में भी जारी रखना चाहेंगे. अय्यर पारी को बुनने के साथ-साथ बड़े शॉट्स लगाने की भी काबिलियत रखते हैं, और वह भारत के लिए इस सीरीज में ट्रंप कार्ड साबित हो सकते हैं.

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प्रिंस यादव

इंग्लैंड के खिलाफ भले ही टीम इंडिया को टी20 और वनडे सीरीज गंवानी पड़ी, लेकिन प्रिंस यादव ने अपनी रफ्तार और शानदार यॉर्कर से खासा प्रभावित किया था, हालांकि वह सीरीज में ज्यादा विकेट नहीं चटका सके थे, जिसकी भरपाई वह जिम्बाब्वे के खिलाफ करना चाहेंगे. शुरुआती ओवरों के साथ प्रिंस अंतिम ओवरों में भी अपनी स्पीड और सटीक लेंथ के कारण हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचने में सफल रहे हैं.

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मयंक यादव

अनुभवी तेज गेंदबाजों की गैरमौजूदगी में जिम्बाब्वे के खिलाफ मयंक यादव को प्लेइंग इलेवन में मौका मिल सकता है. मयंक अपनी रफ्तार की वजह से आईपीएल में खूब सुर्खियां बटोर चुके हैं, लेकिन वह काफी लंबे समय से इंजरी से जूझते रहे हैं, हालांकि जिम्बाब्वे के खिलाफ मयंक के पास छाप छोड़ने का सुनहरा मौका होगा. यही वजह है कि उनके प्रदर्शन पर हर किसी की निगाहें भी होंगी.

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