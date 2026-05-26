रजत पाटीदार

आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार पहले क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों की अग्निपरीक्षा ले सकते हैं. रजत आईपीएल 2026 में खेली 13 पारियों में 183 के स्ट्राइक रेट से 393 रन बना चुके हैं. रजत अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर किसी भी समय पर मैच का रुख पलट सकते हैं. गुजरात टाइटंस की ताकत उनका पेस अटैक है, और रजत को तेज गेंदबाजों के खिलाफ रन बनाना काफी रास आता है.