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RCB VS SRH - कोहली से लेकर कमिंस तक इन 5 धुरंधरों पर रहेगी सबकी नजरें.

Edited By : Sameer Tiwari | May 22, 2026, 05:07 PM IST

Published On May 22, 2026, 05:07 PM IST

Last UpdatedMay 22, 2026, 05:07 PM IST

IPL 2026 का लीग स्टेज मुकाबला अपने अंतिम चरण पर है जिसमें हमें आज आरसीबी बनाम एसआरएच की भिड़ंत देखने को मिलेगी 13 में से 9 में जीत हासिल कर आरसीबी आज का मुकाबला जीतकर क्वालिफायर 1 में जगह पक्की करना चाहेगी

1 /5

विराट कोहली

रन मशीन कहे जाने वाले विराट कोहली पर आज सब की निगाहें रहेंगी पंजाब किंग्स के खिलाफ अर्धशतक लगाने वाले किंग कोहली ने आइपीएल 2026 में खेले गए 13 मैचों में कुल 542 रन बनाए बात करें विराट कोहली के फॅार्म की तो पिछली दो पारियों में केकेआर के खिलाफ नाबाद 105 रनों की और पंजाब के खिलाफ 58 रनों की शानदाक पारी खेली है, एसआरएच के खिलाफ कोहली का विराट पारी आज देखने को मिल सकती है हैदराबाद के सामने किंग ने 25 पारियों में 144.46 की स्ट्राईक रेट से 874 रन बनाए हैं,

2 /5

ईशान किशन

एसआरएच के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक ईशान किशन की एक शानदार पारी आज के मैच में देखने को मिल सकती है टीम के उपकप्तान ईशान किशन ने शुरुआती कुछ मैचों में कप्तानी करते हुए भी नजर आए, पिछले मैच में ईशान किशन ने चेन्नई के खिलाफ 70 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर सबका दिल जीत लिया जिससे फैंस कयास लगाए बैठें है कि शायद आज फिर वही फार्म देखने को मिल सकती है

3 /5

पैट कमिंस

ऑस्ट्रेलिया के शानदार गेंदबाज और एसआरएच के कप्तान पैट कमिंस का आज के मैच में शानदार प्रदर्शन देखने को मिल सकता है हलांकि शुरुआती कुछ मुकाबलों में वह टीम के लिए उपलब्ध नही थे पर पिछले कुछ मैचों में उनकी उपलब्धता से टीम को काफी मदद मिली है.


4 /5

रजत पाटीदार

डिफेंडिग चैंपियन आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार की पारी आज के मैच में एक अहम भूमिका निभा सकती है, बात करें इस सीजन की तो पाटीदार का प्रदर्शन अब तक कुछ खास नही रहा है पूरे सीजन में रजत के बल्ले से मात्र 3 अर्धशतक ही लगे है पर एक बढिया खिलाड़ी होने के नाते वह मैच जिताऊ पारी खेलने का दम रखते हैं

5 /5

भुवनेश्र्वर कुमार –

स्विंग किंग कहे जाने वाले भुवी का यह आइपीएल सीजन काफी खास रहा आरसीबाी के तेज गेंदबाज भुवनेश्र्वर कुमार ने इस सीजन के 13 मैचों में 26 विकेट लेकर आइपीएल 2026 में अब तक सबसे ज्यादा विकेट लेकर टॅाप पर बने हुए हैं बात करें पिछले मैच की तो भुवी ने पंजाब के खिलाफ 4 ओवरों में 38 रन देकर दो विकेट झटके, हैदराबाद के खिलाफ भी इनका शानदार प्रदर्शन देखने को मिल सकता है

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