RCB VS SRH - कोहली से लेकर कमिंस तक इन 5 धुरंधरों पर रहेगी सबकी नजरें.

रन मशीन कहे जाने वाले विराट कोहली पर आज सब की निगाहें रहेंगी पंजाब किंग्स के खिलाफ अर्धशतक लगाने वाले किंग कोहली ने आइपीएल 2026 में खेले गए 13 मैचों में कुल 542 रन बनाए बात करें विराट कोहली के फॅार्म की तो पिछली दो पारियों में केकेआर के खिलाफ नाबाद 105 रनों की और पंजाब के खिलाफ 58 रनों की शानदाक पारी खेली है, एसआरएच के खिलाफ कोहली का विराट पारी आज देखने को मिल सकती है हैदराबाद के सामने किंग ने 25 पारियों में 144.46 की स्ट्राईक रेट से 874 रन बनाए हैं,