IPL के बाद ये 7 खिलाड़ी बना सकते हैं टीम इंडिया में जगह, नंबर 6 आपको करेगा हैरान

वैभव सूर्यवंशी

वैभव सूर्यवंशी का नाम बीते साल ही चर्चा में आ गया था. लेकिन बाएं हाथ का यह सलामी बल्लेबाज तब उम्र के चलते भारत की राष्ट्रीय टीम के लिए चुने जाने का पात्र नहीं था. इसी साल 27 मार्च को वैभव सूर्यवंशी 15 साल के हुए और इसी के साथ वह भारतीय टीम के लिए खेले जाने के पात्र हो गए. उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल आईपीएल के बाद आयरलैंड दौरे पर उन्हें भारतीय टीम में चुना जा सकता है. इस साल के आईपीएल में सात मैचों में वैभव ने 254 रन बनाए हैं. उनका औसत 36.29 का है और उनका औसत 220.86 का है. इस साल वैभव ने दो हाफ-सेंचुरी लगाई हैं और ये दोनों हाफ सेंचुरी उन्होंने सिर्फ 15 गेंद पर ठोकी हैं.