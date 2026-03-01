×

HomePhotos Ind vs WI: भारत vs वेस्टइंडीज T20I मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बैटर्स

Ind vs WI: भारत vs वेस्टइंडीज T20I मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बैटर्स

टी-20 वर्ल्ड कप में आज भारत-वेस्टइंडीज का मुकाबला खेला जाना है. भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए हर हाल में इस मुकाबले में जीत दर्ज करनी होगी.

akhilesh.tripathi
By Akhilesh Tripathi Last Updated on - March 1, 2026 11:31 AM IST
IND VS WI

IND VS WI

Ind vs WI T20I Match: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में आज टीम इंडिया की भिड़ंत वेस्टइंडीज के साथ होनी है. दोनों टीमों के बीच होने वाले इस मैच की मेजबानी ईडन गार्डन्स क्रिकेट स्टेडियम करेगा. भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए हर हाल में इस मुकाबले में जीत दर्ज करनी होगी. पांच बल्लेबाजों की लिस्ट, जिन्होंने भारत-वेस्टइंडीज के बीच खेले गए टी20 मुकाबलों में सर्वाधिक रन बनाए हैं.

Rishabh Pant
Rishabh Pant

05. ऋषभ पंत

भारत-वेस्टइंडीज के बीच टी20 मैचों में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में ऋषभ पंत पांचवें नंबर पर मौजूद हैं. पंत ने कैरेबियाई गेंदबाजी अटैक के खिलाफ खेले 16 मैचों में 141 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 397 रन बनाए हैं। पंत के बल्ले से इस दौरान तीन अर्धशतक निकले हैं.

Surya Kumar yadav
Surya Kumar yadav

04. सूर्य कुमार यादव

भारतीय टी20 टीम के मौजूदा कप्तान सूर्यकुमार यादव को भी वेस्टइंडीज का बॉलिंग अटैक खूब रास आता है. सूर्या ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अब तक कुल 12 मैच खेले हैं और उनके बल्ले से 164 के स्ट्राइक रेट से 408 रन निकले हैं, सूर्यकुमार ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन अर्धशतक लगाए हैं.

Virat Kohli
Virat Kohli


03. विराट कोहली

क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट को अलविदा कह चुके विराट कोहली भारत-वेस्टइंडीज के बीच खेले गए टी20 मुकाबलों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. कोहली ने कैरेबियाई टीम के खिलाफ खेलते हुए 14 मैचों में 150 के स्ट्राइक रेट से 570 रन बनाए हैं.

Nicholas Pooran
Nicholas Pooran

02. निकोलस पूरन

स्टइंडीज की तरफ से टी20 में भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा रन निकोलस पूरन ने बनाए हैं और वह इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं. निकोलस पूरन ने 20 मैचों में 135 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 592 रन बनाए हैं. उन्होंने टीम इंडिया के खिलाफ 5 अर्धशतक लगाए हैं.

Rohit-Sharma
Rohit-Sharma

01. रोहित शर्मा

भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए टी-20 मैचों में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम दर्ज है. टी20 फॉर्मेट से संन्यास ले चुके रोहित ने वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले 22 मैचों में 142 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 693 रन बनाए हैं. रोहित ने एक शतक और 5 अर्धशतक लगाए हैं.

Latest news

pakistan-knocked-out

'कुदरत का निजाम' भी पाकिस्तान को नहीं बचा सका, श्रीलंका से जीतकर भी टी-20 वर्ल्ड कप से बाहर

By Akhilesh Tripathi
sahibzada-farhan-11

साहिबजादा फरहान ने शतकीय पारी से बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, विराट कोहली का कीर्तिमान भी ध्वस्त

By Akhilesh Tripathi
sl-vs-pak-live

SL vs PAK T20 World Cup 2026: श्रीलंका ने तोड़ा पाकिस्तान का सपना, न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में पहुंचा

By Akhilesh Tripathi
pakistan-cricket-team-81

सलमान अली आगा की कप्तानी पद से होगी छुट्टी, इन खिलाड़ियों के लिए दरवाजे होंगे बंद

By Akhilesh Tripathi
jammu-and-kashmir

जम्मू-कश्मीर को रणजी ट्रॉफी जीतने पर मिला भारी ईनाम, देश भर से मिल रही बधाई

By Akhilesh Tripathi

Trending This Week

aminul-haque

हम भारत और बीसीसीआई के साथ... बांग्लादेश के नए खेल मंत्री ने क्या कहा ?

bangladesh-cricket-team-48

T20 वर्ल्ड कप 2028 के लिए 12 टीमों ने किया क्वालिफाई, बांग्लादेश का क्या हुआ ?

abhishek-sharma-67

तीन मैच, तीन डक... शर्मनाक लिस्ट में अभिषेक शर्मा की एंट्री, ऐसा करने वाले दूसरे भारतीय

usman-tariq-4

टी-20 वर्ल्ड कप सुपर-8 का पूरा शेड्यूल तय, जानें कब, कहां और किन टीमों के बीच होगी भिड़ंत ?

jammu-and-kashmir-team

जम्मू कश्मीर ने रचा इतिहास, 67 साल में पहली बार रणजी ट्रॉफी के फाइनल में बनाई जगह

sikandar-raza-25

Super-8 में पहुंचना एक लक्ष्य था, मगर हम यहां... जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने क्या कहा ?

Photos More in photos

team-india-records-in-ind-vs-zim

T20 WC 2026: जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में रिकॉर्ड्स की बरसात, टीम इंडिया ने तोड़ा 19 साल पुराना रिकॉर्ड

south-africa-cricket-team-11

T20 WC 2026: साउथ अफ्रीका के पांच प्लेयर्स, जिनसे टीम इंडिया को सबसे बड़ा खतरा

australia-cricket-team-58

क्रिस गेल का रिकॉर्ड टूटा, मार्श-जंपा के नाम बड़ी उपलब्धि, ऑस्ट्रेलिया-ओमान मैच में बने पांच बड़े रिकॉर्ड्स

ireland-cricket-team-8

T20 World Cup 2026: आयरलैंड ने रचा इतिहास, लोर्कन टकर ने तोड़ा रोहित शर्मा का रिकॉर्ड

wanindu-hasaranga-20

शाहिद अफरीदी से आगे निकले वानिंदु हसंरगा, टी20 विश्व कप में बनाया बड़ा कीर्तिमान

surya-kumar-yadav-records-4

सूर्या ने तोड़ा विराट कोहली का बड़ा रिकॉर्ड , IND VS USA मैच में रिकॉर्ड्स की बरसात