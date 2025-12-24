×

2025 में भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, कहां हैं जसप्रीत बुमराह

साल 2025 समाप्त होने वाला है. भारत के लिए इस साल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन से हैं. इस लिस्ट में स्पिनर्स की संख्या ज्यादा है.

bharat.malhotra
By Bharat Malhotra Last Updated on - December 24, 2025 10:23 AM IST
साल 2025 में भारतीय क्रिकेट टीम का सफर समाप्त हो चुका है. भारत को अब अगला अंतरराष्ट्रीय मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 जनवरी को खेलना है. तो साल के खत्म होने से पहले हम यह देखते हैं कि टीम इंडिया के लिए साल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन से हैं.

कुलदीप यादव

बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव इस साल टीम इंडिया के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे. कुलदीप ने इस साल 25 अंतरराष्ट्रीय मैचों की 28 पारियों में 60 विकेट लिए. उनका इकॉनमी रेट 4.58 रहा. और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 82 रन देकर पांच विकेट. यादव ने इस साल पांच बार पारी में चार विकेट और एक बार पारी में पांच विकेट लिए.

वरुण चक्रवर्ती

मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की जबसे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी हुई है उनका प्रदर्शन यादगार रहा है. साल 2025 में वरुण ने कुल 24 मैचों की 22 पारियों में 46 विकेट लिए. उनका बेस्ट 24 रन देकर पांच विकेट रहा. उन्होंने दो बार पारी में पांच और एक बार चार विकेट भी अपने नाम किया.

जसप्रीत बुमराह

भारत के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने इस साल 21 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले और इसकी 25 पारियों में 45 विकेट लिए. बुमराहा का बेस्ट 27 रन देकर पांच विकेट रहा. इस धुरंधर पेसर ने साल में तीन बार पारी में पांच विकेट अपने नाम किया.

मोहम्मद सिराज


एक और पेसर मोहम्मद सिराज को इस साल मौके कम मिले. लेकिन उनका प्रदर्शन कमाल का रहा. सिराज ने इस साल 13 अंतरराष्ट्रीय मैचों की 22 पारियों में 45 विकेट लिए. सिराज का बेस्ट 70 रन देकर 6 विकेट रहा. उन्होंने साल में दो बार पारी में चार और दो बार पारी में पांच विकेट अपने नाम किए.

रविंद्र जडेजा

टीम इंडिया के कमाल के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने अपनी बाएं हाथ की फिरकी गेंदबाजी से साल 2025 में 37 विकेट लिए. जडेजा ने 20 मैचों की 28 पारियों में ये विकेट लिए. उनका बेस्ट 50 रन देकर चार विकेट रहा. जडेजा ना चार बार पारी में चार विकेट लिए.

