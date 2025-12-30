YEAR Ender 2025: साल 2025 के पांच बड़े विवाद, जिसने क्रिकेट की दुनिया में मचाया हड़कंप

×

साल 2025 में क्रिकेट की अच्छी यादों के अलावा कुछ ऐसी विवादित घटनाएं भी हुई, जिसके लिए साल 2025 याद किया जाएगा.

December 30, 2025
Five big controversies of Indian cricket in 2025: साल 2025 क्रिकेट की दुनिया के लिए काफी यादगार रहा. भारतीय टीम ने 12 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी जीती. वहीं साउथ अफ्रीका ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीतकर 27 साल से चला आ रहा आईसीसी खिताब का इंतजार खत्म किया. इसी साल भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपना पहला विश्व कप जीता. इन अच्छी यादों के अलावा कुछ विवादित घटनाएं भी हुई, जिनके लिए साल 2025 याद किया जाएगा. क्रिकेट की दुनिया से जुड़े साल के पांच बड़े विवादों पर नजर…

चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर मचा हंगामा

इस साल की शुरुआत में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खेली गई, जहां भारतीय टीम ने 12 साल बाद एक बार फिर इस खिताब पर कब्जा किया. हालांकि इस टूर्नामेंट से पहले जमकर हंगामा हुआ. चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन पाकिस्तान में होना था, मगर भारत ने पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर दिया. पाकिस्तान भी पीछे हटने को तैयार नहीं था, मगर बीसीसीआई के लगातार विरोध की वजह से पीसीबी पीछे हटा और टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल में पाकिस्तान और दुबई में खेला गया. इस टूर्नामेंट के बाद यह तय किया गया कि भारत और पाकिस्तान अब आईसीसी टूर्नामेंट में तटस्थ स्थल पर ही खेलेंगे.

आरसीबी के खिताबी जश्न में पड़ी खलल

आरसीबी ने इस साल खिताबी सूखा खत्म करते हुए आईपीएल 2025 का खिताब जीता. यह टीम का पहला आईपीएल खिताब था. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खिताब का जश्न मनाने के लिए टीम और फैंस जुटे थे. इसी बीच भगदड़ में स्टेडियम के पास 11 लोगों की मौत हो गई, इस घटना ने न सिर्फ जीत का जश्न फीका किया बल्कि क्रिकेट इतिहास की सबसे दुखदाई घटनाओं में से एक बन गई.

भारत ने पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी से खिताब लेने से किया इनकार

एशिया कप 2025 साल का सबसे चर्चित इवेंट था. इस दौरान भारतीय टीम ने पाकिस्तानी टीम से हाथ नहीं मिलाया. यह सिलसिला लगातार तीन मैचों तक चला और साल की सबसे बड़ी खबर बना. क्रिकेट में ऐसा नहीं देखा गया कि दोनों टीमों के खिलाड़ी हाथ न मिलाते हों. इसके बाद फाइनल में जीत के बाद भारतीय टीम का पाकिस्तानी मूल के एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी से खिताब न लेना भी चर्चा में रहा. भारतीय टीम ने प्रतीकात्मक एशिया कप ट्रॉफी के साथ सेलिब्रेशन किया. भारतीय टीम को अब तक एशिया कप 2025 का खिताब नहीं मिला है. पाकिस्तानी खिलाड़ियों हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान ने भी विवादास्पद सेलिब्रेशन किया था.

ओल्ड ट्रैफर्ड में बेन स्टोक्स ने भारतीय बल्लेबाजों से नहीं मिलाया हाथ

भारत और इंग्लैंड के बीच ओल्ड ट्रैफर्ड में चौथा टेस्ट खेला गया. टेस्ट में रवींद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने शतक के करीब होने की वजह से अपनी पारी जारी रखी, जिसके बाद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स से हैंडशेक को मना कर दिया था. जडेजा और सुंदर से स्टोक्स की हाथ न मिलाए जाने की घटना ने चर्चा बटोरी और इंग्लिश मीडिया ने उसे विवाद के तौर पर दिखाया.

शुकरी कॉनराड ने किया ग्रोवेल शब्द का इस्तेमाल

साउथ अफ्रीका के हेड कोच शुकरी कॉनराड ने भारत के खिलाफ गुवाहाटी में खेले गए टेस्ट में अपनी टीम के रवैये को बताने के लिए ‘ग्रोवेल’ शब्द का इस्तेमाल किया. इस शब्द के इस्तेमाल के बाद शुकरी कॉनराड विवादों में आ गए. अनिल कुंबले और चेतेश्वर पुजारा जैसे पूर्व भारतीय क्रिकेटरों ने इस कमेंट की कड़ी आलोचना की, इस शब्द का इस्तेमाल सकारात्मक रूप में नहीं किया जाता.

