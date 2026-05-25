Published On May 25, 2026, 03:03 PM IST
Last UpdatedMay 25, 2026, 03:03 PM IST
ट्रैविस हेड की पत्नी जेसिका डेविस खूबसूरती में कई बॉलीवुड हसिनाओं को मात देती हैं.
ट्रोलर्स की इन बातों के बाद एक बार फिर हेड की पत्नी काफी चर्चा में हैं. ऐसे में आज हम आपको हेड की पत्नी जेसिका डेविस के बारे में बताएंगे जो खूबसूरती में कई बॉलीवुड हसिनाओं को मात देती हैं.
ट्रैविस हेड की पत्नी का नाम जेसिका डेविड है. जेसिका बिजनेस और ग्लैमर की दूनिया की जाना माना नाम हैं. जेसिका एक सफल मॉडल हैं.
जेसिका सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. खासतौर पर इंस्टाग्राम पर वह एक से बढ़कर एक शानदार तस्वीरें शेयर करते रहती हैं. इंस्टाग्राम पर उन्हें कई फैंस फॉलो करते हैं.
बड़ी बात यह है कि जेसिका डेविस को खुद ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान पैट कमिंस भी फॉलो करते हैं.
मॉडल के अलावा जेसिका होलट की चेन भी चलाती हैं. जेसिका के सिडनी में कई रेस्टोरेंट भी हैं.