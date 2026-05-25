IPL 2026Virat KohliMS DhoniAbhishek SharmaRohit Sharma
Copied
  • Home
  • Photos
  • खूबसूरती में कई हसीनाओं को मात देती हैं ट्रैविस हेड की पत्नी, कोहली और ट्रोलर्स की वजह से फिर चर्चा में नाम

खूबसूरती में कई हसीनाओं को मात देती हैं ट्रैविस हेड की पत्नी, कोहली और ट्रोलर्स की वजह से फिर चर्चा में नाम

Edited By : Saurav Kumar | May 25, 2026, 03:03 PM IST

Published On May 25, 2026, 03:03 PM IST

Last UpdatedMay 25, 2026, 03:03 PM IST

ट्रैविस हेड की पत्नी जेसिका डेविस खूबसूरती में कई बॉलीवुड हसिनाओं को मात देती हैं.

1 /5

ट्रोलर्स की इन बातों के बाद एक बार फिर हेड की पत्नी काफी चर्चा में हैं. ऐसे में आज हम आपको हेड की पत्नी जेसिका डेविस के बारे में बताएंगे जो खूबसूरती में कई बॉलीवुड हसिनाओं को मात देती हैं.

2 /5

ट्रैविस हेड की पत्नी का नाम जेसिका डेविड है. जेसिका बिजनेस और ग्लैमर की दूनिया की जाना माना नाम हैं. जेसिका एक सफल मॉडल हैं.

3 /5

जेसिका सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. खासतौर पर इंस्टाग्राम पर वह एक से बढ़कर एक शानदार तस्वीरें शेयर करते रहती हैं. इंस्टाग्राम पर उन्हें कई फैंस फॉलो करते हैं.


4 /5

बड़ी बात यह है कि जेसिका डेविस को खुद ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान पैट कमिंस भी फॉलो करते हैं.

5 /5

मॉडल के अलावा जेसिका होलट की चेन भी चलाती हैं. जेसिका के सिडनी में कई रेस्टोरेंट भी हैं.

Related Photos

head-13
head-135

खूबसूरती में कई हसीनाओं को मात देती हैं ट्रैविस हेड की पत्नी, कोहली और ट्रोलर्स की वजह से फिर चर्चा में नाम
ipl-20
ipl-204

IPL के अगले सीजन में बदले दिखेंगे इन 4 टीमों के कप्तान, पूर्व क्रिकेटर ने की बड़ी भविष्यवाणी
shreyas-iyer-records
shreyas-iyer-records5

श्रेयस अय्यर ने जड़ा आईपीएल का पहला शतक, सूर्या- क्रिस गेल का रिकॉर्ड भी ध्वस्त
srh-vs-rcb-match-records
srh-vs-rcb-match-records5

हेनरिक क्लासेन ने तोड़ा पंत, विलियमसन और डिविलियर्स का रिकॉर्ड, SRH ने भी रचा इतिहास

%e0%a4%87%e0%a4%a8-5-%e0%a4%a7%e0%a5%81%e0%a4%b0%e0%a4%82%e0%a4%a7%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%aa%e0%a4%b0-%e0%a4%b0%e0%a4%b9%e0%a5%87%e0%a4%97%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a4%ac%e0%a4%95%e0%a5%80-7
%e0%a4%87%e0%a4%a8-5-%e0%a4%a7%e0%a5%81%e0%a4%b0%e0%a4%82%e0%a4%a7%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%aa%e0%a4%b0-%e0%a4%b0%e0%a4%b9%e0%a5%87%e0%a4%97%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a4%ac%e0%a4%95%e0%a5%80-75

RCB VS SRH - कोहली से लेकर कमिंस तक इन 5 धुरंधरों पर रहेगी सबकी नजरें.
ipl-playoffs-6
ipl-playoffs-69

IPL 2026: एक स्थान चार दावेदार, प्लेऑफ की रेस में अगर-मगर, मुश्किल डगर के पेंच

Latest News

jessica-head

IPL 2026: ट्रेविस हेड की पत्नी पर किए भद्दे कॉमेंट, जेसिका ने की यह अपील
rahane-1-7

'कप्तानी छोड़ने के बारे में नहीं सोचा..', KKR के आईपीएल सफर समाप्त होने पर रहाणे ने क्यों कहा ऐसा?

ipl-20

IPL के अगले सीजन में बदले दिखेंगे इन 4 टीमों के कप्तान, पूर्व क्रिकेटर ने की बड़ी भविष्यवाणी
ipl-2026-stats

IPL 2026: 25846 रन और 800 से ज्यादा विकेट, लीग स्टेज के आंकड़े हैरान कर देंगे
punjab-kings-35

धमाकेदार शुरुआत, फिर बिगड़ गई बात- पंजाब किंग्स 16वीं बार प्लेऑफ में पहुंचने से चूकी
ipl-playoffs-8

IPL 2026 Playoffs: किसका-किसके होगा मुकाबला, तारीख, मैदान और समय

Latest Photos

head-13
head-135

खूबसूरती में कई हसीनाओं को मात देती हैं ट्रैविस हेड की पत्नी, कोहली और ट्रोलर्स की वजह से फिर चर्चा में नाम
ipl-20
ipl-204

IPL के अगले सीजन में बदले दिखेंगे इन 4 टीमों के कप्तान, पूर्व क्रिकेटर ने की बड़ी भविष्यवाणी
shreyas-iyer-records
shreyas-iyer-records5

श्रेयस अय्यर ने जड़ा आईपीएल का पहला शतक, सूर्या- क्रिस गेल का रिकॉर्ड भी ध्वस्त
srh-vs-rcb-match-records
srh-vs-rcb-match-records5

हेनरिक क्लासेन ने तोड़ा पंत, विलियमसन और डिविलियर्स का रिकॉर्ड, SRH ने भी रचा इतिहास

%e0%a4%87%e0%a4%a8-5-%e0%a4%a7%e0%a5%81%e0%a4%b0%e0%a4%82%e0%a4%a7%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%aa%e0%a4%b0-%e0%a4%b0%e0%a4%b9%e0%a5%87%e0%a4%97%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a4%ac%e0%a4%95%e0%a5%80-7
%e0%a4%87%e0%a4%a8-5-%e0%a4%a7%e0%a5%81%e0%a4%b0%e0%a4%82%e0%a4%a7%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%aa%e0%a4%b0-%e0%a4%b0%e0%a4%b9%e0%a5%87%e0%a4%97%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a4%ac%e0%a4%95%e0%a5%80-75

RCB VS SRH - कोहली से लेकर कमिंस तक इन 5 धुरंधरों पर रहेगी सबकी नजरें.
ipl-playoffs-6
ipl-playoffs-69

IPL 2026: एक स्थान चार दावेदार, प्लेऑफ की रेस में अगर-मगर, मुश्किल डगर के पेंच