5

खूबसूरती में कई हसीनाओं को मात देती हैं ट्रैविस हेड की पत्नी, कोहली और ट्रोलर्स की वजह से फिर चर्चा में नाम

4

IPL के अगले सीजन में बदले दिखेंगे इन 4 टीमों के कप्तान, पूर्व क्रिकेटर ने की बड़ी भविष्यवाणी

5

श्रेयस अय्यर ने जड़ा आईपीएल का पहला शतक, सूर्या- क्रिस गेल का रिकॉर्ड भी ध्वस्त

5

हेनरिक क्लासेन ने तोड़ा पंत, विलियमसन और डिविलियर्स का रिकॉर्ड, SRH ने भी रचा इतिहास

5

RCB VS SRH - कोहली से लेकर कमिंस तक इन 5 धुरंधरों पर रहेगी सबकी नजरें.

9