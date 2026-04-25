वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा क्रिस गेल का रिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी ने अपनी पारी में 12 छक्के लगाए. वह आईपीएल में एक इनिंग में राजस्थान रॉयल्स के लिए सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने अपना ही 11 छक्के का रिकॉर्ड तोड़ा. इसके अलावा सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ वह एक इनिंग में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं. उन्होंने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने पंजाब किंग्स के लिए खेलते हुए साल 2018 में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 11 छक्के लगाए थे.